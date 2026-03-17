自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》化妝後眼睛癢？醫談3女性常見眼部不適

2026/03/17 10:45

高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭提醒，若眼睛持續感到不適，請務必尋求專業眼科醫師的協助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭提醒，若眼睛持續感到不適，請務必尋求專業眼科醫師的協助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「每次化完妝時，隔天總覺得眼睛乾癢。」妳也曾有這樣的困擾嗎？高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭在臉書粉專「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng」表示，女性患者常有眼睛乾澀的問題，不少人以為只是用眼過度或睡眠不足，但其實可能和一些女性較常見的眼部問題有關。

鄭宇庭談幾個女性常見、卻很容易被忽略的眼睛狀況。

乾眼症

女性罹患乾眼症的比例高於男性，除了長時間使用手機、電腦外，中高齡女性恐因荷爾蒙變化，淚液分泌也可能隨之減少。若常有乾澀、刺痛或視力變化，建議及早檢查

瞼板腺功能障礙（MGD）

不少女性每天都會化眼線或睫毛膏，但若卸妝不夠徹底，可能會造成眼瞼邊緣的油脂腺阻塞，容易導致乾澀、紅腫、甚至反覆長針眼。因此眼妝卸除要徹底，避免堵塞瞼板腺。

高度近視與視網膜、黃斑部病變

隨著年齡增加，眼軸較長的人，視網膜與黃斑部病變 的風險也會提高，甚至增加視網膜剝離的可能。高度近視族群建議定期眼底檢查

鄭宇庭提醒，在的家庭與事業之間，女性往往忙碌中忽略了身體發出的細微警訊，若妳眼睛持續感到不適，請務必尋求專業眼科醫師的協助，讓妳的雙眼，也值得精緻的照顧。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中