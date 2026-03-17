健康網》化妝後眼睛癢？醫談3女性常見眼部不適

高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭提醒，若眼睛持續感到不適，請務必尋求專業眼科醫師的協助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「每次化完妝時，隔天總覺得眼睛乾癢。」妳也曾有這樣的困擾嗎？高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭在臉書粉專「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng」表示，女性患者常有眼睛乾澀的問題，不少人以為只是用眼過度或睡眠不足，但其實可能和一些女性較常見的眼部問題有關。

鄭宇庭談幾個女性常見、卻很容易被忽略的眼睛狀況。

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乾眼症

女性罹患乾眼症的比例高於男性，除了長時間使用手機、電腦外，中高齡女性恐因荷爾蒙變化，淚液分泌也可能隨之減少。若常有乾澀、刺痛或視力變化，建議及早檢查

瞼板腺功能障礙（MGD）

不少女性每天都會化眼線或睫毛膏，但若卸妝不夠徹底，可能會造成眼瞼邊緣的油脂腺阻塞，容易導致乾澀、紅腫、甚至反覆長針眼。因此眼妝卸除要徹底，避免堵塞瞼板腺。

高度近視與視網膜、黃斑部病變

隨著年齡增加，眼軸較長的人，視網膜與黃斑部病變 的風險也會提高，甚至增加視網膜剝離的可能。高度近視族群建議定期眼底檢查

鄭宇庭提醒，在的家庭與事業之間，女性往往忙碌中忽略了身體發出的細微警訊，若妳眼睛持續感到不適，請務必尋求專業眼科醫師的協助，讓妳的雙眼，也值得精緻的照顧。

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