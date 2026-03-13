自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》孕期養胎也要養好菌 腸菌左右胎盤2大健康

2026/03/13 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

先兆子癲（preeclampsia）是全球孕婦重大健康威脅之一，約有5-8%的孕期會出現此病症，嚴重時可危及母嬰性命。其成因涉及母體免疫、代謝異常與腸道菌失衡，但具體機制仍不清楚。

研究團隊以懷孕的C57BL/6J小鼠為模型，透過改變母鼠腸道菌相，觀察胎盤發育、血管新生與免疫細胞的變化，並檢測胎盤代謝與子宮自然殺手（NK）細胞功能。最後再用葡萄糖補充，測試是否可逆轉不良影響。

研究顯示，腸道菌失衡會導致胎盤發育與血管化受損、胎兒吸收率上升並出現低氧、內質網壓力增加、子宮NK細胞數量下降等類似先兆子癲的病理特徵，且胎盤醣代謝受阻使NK細胞分泌IFN-γ能力下降，而補充葡萄糖能恢復胎盤NK細胞功能並降低胎兒吸收率，顯示母體腸道菌能透過影響碳水化合物代謝間接調控胎盤免疫與妊娠結果。

這篇研究顯示，懷孕不僅要注意營養，也要顧及腸道健康。母體腸道菌與代謝息息相關，若失衡，可能影響胎盤免疫與血管發育，增加流產或先兆子癲風險。孕期除了定期產檢、控制血壓，也應注重高纖飲食、多樣化蔬果、適量益生菌攝取、避免不必要的抗生素，以維持腸道菌平衡。醫師也可考慮將腸道菌與代謝檢測納入高風險孕婦的預防策略。未來針對腸道菌的干預或代謝補充（如葡萄糖）有望成為新型防治先兆子癲的輔助方法，保障母嬰健康。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

