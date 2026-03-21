自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》甩油簡單 中醫教喝1茶、按腹部穴位

2026/03/21 21:03

民眾想恢復輕盈體態，不必過度節食，可從日常調理著手，例如茶飲與搭配穴位按摩，調好脾胃、暢通氣血，代謝才能順暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾想恢復輕盈體態，不必過度節食，可從日常調理著手，例如茶飲與搭配穴位按摩，調好脾胃、暢通氣血，代謝才能順暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾還苦惱，在假期間大吃大喝，不論是春節或任何休假，吃過後該如何減重。明華馬光中醫診所中醫師周亞錚表示，想恢復輕盈體態，不必過度節食，可從日常調理著手，例如飲用洛神陳皮山楂茶幫助消化、按摩腹部「五柱穴」幫助消化，調好脾胃、暢通氣血，代謝才能順暢，有助身體重新找回節奏。

周亞錚說明，中醫觀點中肥胖不只是吃太多，更和體質失衡有關，一般可分為「實胖」與「虛胖」2大類：

1.實胖的主因是「攝取過多熱量，超越身體所需」，中醫調理時，會著重促進代謝、幫助體內濕濁排出、降低食慾、改善便秘等方向為主。

2.許多虛胖患者同時有「陽虛」體質，氣血循環較差，尤其女性族群，常伴有畏寒、經期不調症狀，虛胖族群需要「提高新陳代謝、體內除濕」，可利用白朮、茯苓、黨參、山藥、乾薑等，幫助代謝循環。

周亞錚提到，民眾想恢復輕盈體態，不妨從一杯茶開始。這款茶飲「洛神陳皮山楂茶」酸甜解膩，兼具美味與功效：

●茶飲配方

洛神花3克：酸中帶甘，生津止渴、幫助代謝。
陳皮3克：理氣健脾，燥濕化痰，促進腸胃消化。
山楂3克：消食化積，行氣散瘀，對於消化油膩肉類特別有幫助。

●沖泡方式

將三味藥材以溫水略沖洗後，放入保溫瓶中，注入約500毫升熱水，浸泡10至15分鐘即可。

建議隨餐或飯後飲用，幫助消化、去油膩。

●小提醒

洛神花性偏涼，孕婦、哺乳期婦女、重大/慢性疾病患者、或腸胃敏感者，建議諮詢中醫師後再飲用。

按摩腹部「五柱穴」幫助消化。（明華馬光中醫診所提供）

按摩腹部「五柱穴」幫助消化。（明華馬光中醫診所提供）

同時，民眾不妨搭配穴位按摩也能幫助脾胃運作、加速代謝。周亞錚建議，可從「五柱穴」著手：

五柱穴介紹

五柱穴包含中脘、下脘、巨闕、左梁門、右梁門，位於腹部正中與兩側：

●中脘穴：臍上4寸。
●巨闕穴：臍上6寸，即中脘與胸骨之間。
●下脘穴：臍上2寸，即中脘與肚臍之間。
●左、右梁門穴：位於中脘穴左右各2寸（約旁開3指寬處）。

按摩方法

以指腹輕壓或順時針畫圈，每次約3至5分鐘，每日1至2次。飯後1小時進行效果最佳，能促進腸胃蠕動、減少油膩滯積。

周亞錚總結，「脾胃為後天之本」，唯有調好脾胃、暢通氣血，代謝才能順暢。從飲食、茶飲到穴位調理，都是幫助身體回歸健康的起點。

明華馬光中醫診所周亞錚醫師。（明華馬光中醫診所提供）

明華馬光中醫診所周亞錚醫師。（明華馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中