健康網》甩油簡單 中醫教喝1茶、按腹部穴位

民眾想恢復輕盈體態，不必過度節食，可從日常調理著手，例如茶飲與搭配穴位按摩，調好脾胃、暢通氣血，代謝才能順暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾還苦惱，在假期間大吃大喝，不論是春節或任何休假，吃過後該如何減重。明華馬光中醫診所中醫師周亞錚表示，想恢復輕盈體態，不必過度節食，可從日常調理著手，例如飲用洛神陳皮山楂茶幫助消化、按摩腹部「五柱穴」幫助消化，調好脾胃、暢通氣血，代謝才能順暢，有助身體重新找回節奏。

周亞錚說明，中醫觀點中肥胖不只是吃太多，更和體質失衡有關，一般可分為「實胖」與「虛胖」2大類：

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1.實胖的主因是「攝取過多熱量，超越身體所需」，中醫調理時，會著重促進代謝、幫助體內濕濁排出、降低食慾、改善便秘等方向為主。

2.許多虛胖患者同時有「陽虛」體質，氣血循環較差，尤其女性族群，常伴有畏寒、經期不調症狀，虛胖族群需要「提高新陳代謝、體內除濕」，可利用白朮、茯苓、黨參、山藥、乾薑等，幫助代謝循環。

周亞錚提到，民眾想恢復輕盈體態，不妨從一杯茶開始。這款茶飲「洛神陳皮山楂茶」酸甜解膩，兼具美味與功效：

●茶飲配方

洛神花3克：酸中帶甘，生津止渴、幫助代謝。

陳皮3克：理氣健脾，燥濕化痰，促進腸胃消化。

山楂3克：消食化積，行氣散瘀，對於消化油膩肉類特別有幫助。

●沖泡方式

將三味藥材以溫水略沖洗後，放入保溫瓶中，注入約500毫升熱水，浸泡10至15分鐘即可。

建議隨餐或飯後飲用，幫助消化、去油膩。

●小提醒

洛神花性偏涼，孕婦、哺乳期婦女、重大/慢性疾病患者、或腸胃敏感者，建議諮詢中醫師後再飲用。

按摩腹部「五柱穴」幫助消化。（明華馬光中醫診所提供）

同時，民眾不妨搭配穴位按摩也能幫助脾胃運作、加速代謝。周亞錚建議，可從「五柱穴」著手：

五柱穴介紹

五柱穴包含中脘、下脘、巨闕、左梁門、右梁門，位於腹部正中與兩側：

●中脘穴：臍上4寸。

●巨闕穴：臍上6寸，即中脘與胸骨之間。

●下脘穴：臍上2寸，即中脘與肚臍之間。

●左、右梁門穴：位於中脘穴左右各2寸（約旁開3指寬處）。

按摩方法

以指腹輕壓或順時針畫圈，每次約3至5分鐘，每日1至2次。飯後1小時進行效果最佳，能促進腸胃蠕動、減少油膩滯積。

周亞錚總結，「脾胃為後天之本」，唯有調好脾胃、暢通氣血，代謝才能順暢。從飲食、茶飲到穴位調理，都是幫助身體回歸健康的起點。

明華馬光中醫診所周亞錚醫師。（明華馬光中醫診所提供）

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