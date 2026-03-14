健康網》春季養肝正當時 中醫師授關鍵3法

春季養肝其實不難，只要掌握幾個簡單原則，包括：早睡避免熬夜、飲食清淡多吃綠色蔬菜等，都有助於調養肝氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春天萬物萌發，也是調養肝臟的重要時節。屏東馬光中醫診所中醫師陳宇芬表示，春季養肝其實不難，只要掌握幾個簡單原則，包括：早睡避免熬夜、飲食清淡多吃綠色蔬菜，與搭配按摩穴位等，都有助於調養肝氣、維持身體平衡。

陳宇芬說明，就時令調養而言，春天是肝氣最活躍但相對也是最容易「失衡」的季節。這時候肝氣最活躍，但也最容易受到情緒、飲食、氣候變化的影響，也就是說，此時調養肝效率值最高，但另一層面是此時若沒有小心照顧肝容易引發不適。所以，應該養與防並重，順應春氣、預防肝氣失調。

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養肝3法

她進一步提到，肝在中醫功能上「主疏洩、調暢氣機、藏血」，也就是說肝和氣機狀況（氣機升發、疏洩順暢）、情緒變化（抑鬱、上火）、血液狀況等關係密切。肝病進展通常是肝鬱>肝火上炎>肝血不足，肝在氣的疏洩上佔很重要的角色，如果疏洩功能不好會導致氣卡住，也就是肝鬱，肝鬱久了就會容易上火，火容易使水分燒乾而影響肝血。她建議，想養肝不妨從生活調整、飲食、按摩穴位3法做起：

●生活調整

晚上11點至凌晨1點為肝經運行旺盛的時間，建議提早入睡，有助身體修復。平時也應減少久坐，多做伸展，避免長時間使用3C產品，以免過度用眼傷肝血。

●飲食

春天應多吃綠色蔬菜，有助養肝；酸味入肝，春天可適量食用檸檬、醋、番茄等酸性食物，有助養肝；少吃過於辛辣油膩食物，避免導致上火而傷肝陰耗肝血。

穴位按摩有助養肝。（屏東馬光中醫診所提供）

●穴位

1.期門穴：第6肋間隙，前正中線旁開4寸，肋骨的下緣與乳頭正下方延伸線的交會處。可疏肝解鬱，排除肝氣鬱滯。

2.太衝穴：腳拇趾與腳食趾指縫交界點，往上2橫指（食指跟中指）處。可疏肝解鬱、清熱利膽、清肝明目。

3.三陰交穴：位於小腿內側，踝關節內側上方約3寸（約為手指四指寬）處。可養肝血、補脾氣、滋腎陰的效果。

陳宇芬總結，春季是肝氣最活躍的季節，也是最容易失衡的時候。只要順應節氣調整生活作息與飲食習慣，並適度保養身體，就能幫助肝氣順暢，維持整體健康。

屏東馬光中醫診所醫師陳宇芬。（屏東馬光中醫診所提供）

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