健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》別再挑掉蛋黃！ 營養師曝內藏「1成分」減脂護腦

2026/03/13 06:28

營養師張馨方指出，卵磷脂 （Lecithin） 在人體內負責細胞的完整與正常運作，有助脂肪減少堆積，也是維持代謝、保護大腦的天然營養補給品；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張馨方指出，卵磷脂 （Lecithin） 在人體內負責細胞的完整與正常運作，有助脂肪減少堆積，也是維持代謝、保護大腦的天然營養補給品；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕害怕膽固醇過高，吃便當的時候，你是否總會刻意把蛋黃挑掉？營養師張馨方提醒，你挑掉的其實不只是熱量，還挑掉了對身體極其重要的卵磷脂（Lecithin）。它在人體內負責細胞的完整與正常運作，有助脂肪在體內順利運輸與利用，減少堆積壓力；同時，也是維持細胞膜彈性與健康的關鍵材料，能幫你維持代謝、保護大腦的天然營養補給品。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，過去大家對蛋黃避之唯恐不及，大多是因為擔心膽固醇。但隨著營養研究的累積，發現飲食中的膽固醇，其實對血膽固醇影響非常有限；反而其中營養素對身體有不少幫助，其中最常被忽略的就是卵磷脂。

卵磷脂扮演3大關鍵角色

張馨方說明，卵磷脂是一種磷脂類物質，也是人體細胞膜的核心組成。簡單來說，它就像細胞的鋼筋與水泥，負責維持細胞的完整與正常運作。至於卵磷脂在體內扮演的3大關鍵角色，包括：

脂肪的搬運工：它是脂蛋白的重要成分，具備乳化作用，能幫助脂肪在體內順利運輸與利用，減少堆積壓力。

細胞膜的建築師：人體每個細胞的外層都有細胞膜，而磷脂正是維持細胞膜彈性與健康的關鍵材料。

大腦的傳訊員：卵磷脂含有膽鹼，它是大腦神經傳導物質的重要來源，也與學習、記憶力息息相關。

健康成人日可吃1-2顆蛋

張馨方提及，日常飲食想要攝取卵磷脂，蛋黃、大豆及豆製品等食物，其實都是常見來源。至於雞蛋到底能不能吃？她表示，對於一般健康成人來說，在均衡飲食的前提下，每天吃1-2顆蛋都是非常合適的範圍。與其擔心雞蛋，更該重視的是：是否攝取過多加工食品、蔬菜量是否足夠、油脂品質好不好？因為營養從來不是由單一食物決定，而是整體的組合。

張馨方提醒，下次蛋黃時，千萬別再猶豫，那不只是蛋黃，而是能幫你維持代謝、保護大腦的天然營養補給品。有時候，被誤會最久的食物，反而是餐桌上最值得重新認識的角色。

