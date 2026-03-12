自由電子報
健康網》攝護腺手術會不舉？泌尿科醫師破解 4 大迷思

2026/03/12 21:56

不少男性憂心，若是進行與攝護腺相關的手術，恐造成雄風挫敗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性憂心，若是進行與攝護腺相關的手術，恐造成雄風挫敗。台中榮總泌尿醫學部主治醫師邱俊凱在臉書粉專「MysterUro 泌尿科 邱俊凱醫師」表示，很多男性一聽到「攝護腺手術」，第一個反應就是：「會不會以後不舉？」、「會不會變成尿失禁？」攝護腺手術有很多常見的誤解，邱俊凱針對 4 個常見迷思提出破解。

迷思 1：攝護腺手術會影響勃起功能，甚至會尿失禁？

事實：大部分不會。

治療良性攝護腺肥大的手術，例如：經尿道攝護腺刮除術（TURP）、雷射攝護腺手術（Laser TURP）、新型微創手術（Urolift、Rezum），主要處理的是攝護腺尿道周圍的攝護腺組織。而控制勃起的神經並不在手術範圍內，所以通常不會影響勃起功能。有些患者長期排尿不順，造成慢性攝護腺發炎，反而可能影響性功能。

那為什麼很多人覺得會影響性功能？因為部分患者在良性攝護腺手術後可能出現：逆行性射精、射精量減少，但這並不等於不舉。

另外，很多人把：良性攝護腺肥大手術、攝護腺癌手術，兩件事情搞混了。現在手術技術進步的情況下，即使是攝護腺癌手術，尿失禁的機率也比以前大幅降低。

迷思 2：攝護腺手術很危險？

事實：現在多數是微創手術。

目前大部分攝護腺手術都是：經尿道內視鏡手術、沒有外部傷口、出血量少、恢復速度快。多數患者住院約 1–3 天，排尿症狀明顯改善。

迷思 3：年紀大不能手術？

事實：年齡不是唯一考量。

很多接受攝護腺手術的患者多在70–80歲以上，只要心肺功能可以、麻醉評估安全，手術通常是安全的。「目前我們科內最高紀錄是90幾歲的老先生。」

迷思 4：攝護腺肥大一定要手術？

事實：多數人會先從藥物治療開始。

攝護腺肥大的治療通常分為三個階段：觀察追蹤、藥物治療、手術治療。通常在以下情況才會建議手術：藥物效果不好、反覆尿滯留、反覆血尿、反覆感染、膀胱結石、腎功能受到影響。

邱俊凱提醒，很多男性因為害怕「不舉」，而拖延攝護腺的治療。其實大多數攝護腺手術，並不會影響勃起功能。如果出現：排尿變慢、夜尿次數變多、排尿困難，建議及早到泌尿科評估。

