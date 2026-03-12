少子化加劇！準媽媽孕期可接種「ICRT」4大疫苗 守護台灣金孫

新生兒感染RSV風險高，醫師呼籲孕期疫苗是重要防線。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕RSV（呼吸道細胞融合病毒）是嬰幼兒常見呼吸道病毒，台灣每年約1000名嬰幼兒因此住院，0至6個月寶寶風險最高。醫師提醒，新生兒免疫力不足，孕婦接種疫苗可把抗體傳給胎兒，降低感染與重症機率。準媽媽可記住「ICRT」口訣：流感、新冠、RSV與百日咳疫苗，並搭配勤洗手、避免人多場所，共同守護新生兒健康。

台灣少子化問題持續惡化，2025年出生人口已跌破11萬人，生育率位居全球倒數第3。然而更令人關注的是，一歲以下嬰兒的死亡率已高於同樣面臨少子化的日本與韓國。秉坤婦幼醫院院長許廣鑌指出，在新生兒死亡原因中，呼吸系統疾病排名第3，其中RSV更是全球嬰幼兒住院與死亡的重要原因之一。當新生兒越來越珍貴，如何預防RSV感染、降低重症風險，已成為重要公共衛生議題。

許廣鑌說明，RSV在台灣全年都可能出現病例，分為A型與B型交替或同時流行，病毒可透過飛沫或接觸傳播，1人可能傳給3人，傳染力相當強。研究顯示，近9成2歲以下嬰兒都曾感染RSV，而台灣每年約有1000名嬰幼兒因RSV住院。若與流感相比，新生兒感染RSV的住院率是流感的16倍、住院時間約多1.4倍，死亡率更是流感的5倍。

他強調，0至6個月的新生兒是感染RSV最危險族群，尤其是早產兒或患有慢性肺病、心臟疾病的寶寶，感染後更容易出現呼吸急促、喘鳴、胸口凹陷等症狀並引發重症。新生兒一旦因RSV住院，輕則3至7天，重則可能長達20天，在這些住院病例中，每4人就有1人需要進加護病房。

RSV的影響不只在急性感染。研究發現，1歲前感染RSV的孩子，到7歲時罹患氣喘的比例是未感染者的10倍，長期追蹤到18歲，也較容易出現氣喘與反覆性喘鳴。

許廣鑌表示，目前RSV尚無特效抗病毒藥物，多以支持性治療為主，因此一旦寶寶感染，家庭往往需要長時間照顧，不僅影響生活與工作，也增加家中長者被感染的風險。

為了保護新生兒，孕期疫苗被視為重要防線。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，新生兒免疫系統尚未成熟，單靠自身抗體難以抵抗病毒。若媽媽在孕期接種疫苗，可產生抗體並透過胎盤傳遞給胎兒，讓寶寶在出生前就具備初步防護力。統計顯示，孕期接種RSV疫苗可降低約7成新生兒感染風險，而百日咳、流感與新冠疫苗，也能降低母嬰感染與重症機率。

黃建霈也提醒，準媽媽可記住「ICRT」孕期疫苗口訣，包括流感（Influenza）、新冠（Covid）、RSV與百日咳（Tdap）。其中流感與新冠疫苗可在懷孕任何階段接種；RSV與百日咳疫苗則建議在懷孕28至36週施打，且兩者間隔至少2週，讓抗體能在分娩前順利傳遞給寶寶。

他強調，疫苗確實可能出現極少數副作用，但多數為局部紅腫或疼痛，嚴重副作用機率非常低。例如RSV疫苗可能出現的「格林－巴利症候群」，機率約百萬分之一。相比之下，2歲前有80%至90%兒童會接觸RSV病毒，感染後出現重症的風險更高，因此整體而言接種疫苗仍是較安全的選擇。成人與孕婦RSV疫苗一劑約7000到8000元。

除了接種疫苗，醫師也建議孕婦與家人平時應落實勤洗手、必要時戴口罩，避免前往人多且通風不良的場所，並讓家中照顧者一同做好防護，才能共同守護新生兒健康。

