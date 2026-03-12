自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

台灣剖腹產率逼近4成再創新高！醫：高齡孕產婦增加、約5％產婦主動要求

2026/03/12 15:26

2024年台灣剖腹產率已達39.1%，等於每10名新生兒就有近4人是在媽媽挨刀下出生，遠高於世界衛生組織建議的10%至15%。示意圖。（記者邱芷柔攝）

2024年台灣剖腹產率已達39.1%，等於每10名新生兒就有近4人是在媽媽挨刀下出生，遠高於世界衛生組織建議的10%至15%。示意圖。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣剖腹產比例再創新高！衛福部最新統計，2024年剖腹產率已達39.1%，等於每10名新生兒就有近4人是在媽媽挨刀下出生，遠高於世界衛生組織（WHO）建議的10%至15%。專家認為，高齡產婦增加、不孕症治療普及等，都是推升剖腹產比例的原因。

衛福部統計顯示，台灣剖腹產率從2004年的33.1%，逐步上升至2024年的39.1%。在出生人口持續下降的情況下，生產方式反而越來越傾向手術分娩。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，隨著醫療技術進步，剖腹產安全性已大幅提升，「如果醫師判斷開刀對母嬰比較安全，通常就會建議剖腹生產。」此外近年人工生殖療程增加，多胞胎機率提高，而多胞胎妊娠也較常採取剖腹生產。

至於前一胎剖腹產是否進一步推升比例？黃建霈坦言，雖然曾剖腹的產婦仍可嘗試「剖腹後陰道生產」（VBAC），但仍存在一定風險。若第一次剖腹為常見的橫切口，第二胎自然產約有1/200機率發生子宮破裂，一旦發生，胎兒存活機率會大幅降低，因此多數家庭仍以安全為優先考量，臨床上第一胎剖腹的產婦約九成以上第二胎仍會選擇剖腹生產。

近年國際也注意到孕婦主動要求剖腹產的情形。知名醫學期刊《JAMA》日前刊登專文分析自然產與剖腹產各有利弊，隨著剖腹產安全性提升，醫界也開始重新思考是否接受孕婦主動要求剖腹產；在美國，孕婦自行要求而安排的剖腹產約占所有生產的2.5%，原因包括害怕分娩疼痛、擔心胎兒風險，或憂慮未來可能出現尿失禁等骨盆底問題，專文也建議在充分告知風險與利弊後，尊重孕婦的自主選擇。

黃建霈說，除了胎兒窘迫、胎位不正等醫療適應症外，國內確實也有產婦會主動要求剖腹產，約占所有剖腹產的5%。原因除了民俗上「看時辰」、配合工作或行程安排外，也有人擔心自然產疼痛，或害怕「吃全餐」，也就是原本計畫自然產，卻在長時間待產後仍需緊急剖腹，因此乾脆一開始就選擇剖腹生產。

不過他強調，醫界並不會建議為了預防骨盆底疾病而選擇剖腹產，「如果生產過程順利，自然產不一定會造成尿失禁或骨盆鬆弛。」對於台灣剖腹產率接近四成，他認為，世界上也有不少國家的剖腹產率比台灣更高，剖腹產比例高低並非唯一指標，更重要的是生產方式是否符合醫療需求，透過醫師與產婦充分溝通，選擇最適合母嬰安全的方式。

