健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

手術感染頑強綠膿桿菌 熟女返家打抗生素4週 實現無牆醫院

2026/03/12 14:57

奇美醫院藥師林志遠模擬示範如何於院內無菌環境中使用連續輸液器（左手瓶）調製抗生素藥劑。（記者王俊忠攝）

奇美醫院藥師林志遠模擬示範如何於院內無菌環境中使用連續輸液器（左手瓶）調製抗生素藥劑。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕43歲女子小莉（化名）因右前臂嚴重壓傷骨折，在奇美醫院多次手術，治療過程併發遠端橈骨與尺骨骨髓炎，檢出感染「綠膿桿菌」。小莉住院2週打抗生素，因其病情穩定，醫師評估給予門診在宅抗生素治療，讓她不必住院、可回家打24小時抗生素連續點滴，在家治療4週完成抗生素療程，減少住院費用與院內交叉感染的風險。

奇美醫院藥劑組組長吳佳璇指出，綠膿桿菌是較難對付的頑強細菌，以小莉為例，一般感染此菌要住院4至6週以上打靜脈抗生素治療，每天每6至8小時就要打1次，患者長時間住院治療、也增加院內感染風險。小莉回家打抗生素，只要每天返院換藥1次，可在家正常生活與外出工作、活動，免去被綁在醫院治療的缺點。

吳佳璇表示，從2025年6月後，奇美醫院率先實施「門診在宅針劑抗生素」治療模式，迄今已有62名細菌感染的適合患者接受此在家打抗生素的療程，不僅對患者有好處、也讓醫院釋出病床收治急、重症患者，達到醫療分流、落實「無牆醫院」理念。

醫院說明，該院建置完善的在宅治療流程，提供在宅病患1日型連續輸液器，進行24小時抗生素連續滴注。為使患者能在家安心、安全的施打，藥師會在醫院審核處方及在嚴謹的無菌室內調製抗生素藥劑，確保符合標準與治療需求的藥量、濃度與安定性。小莉在家裡也能接受與住院同等品質的精準治療，4週在家抗生素療程順利完成、穩定控制感染問題。

吳佳璇說，奇美醫院引進輕巧、免插電的「抗生素連續輸液器」，這裝置利用物理壓力穩定輸注藥物，解決傳統居家輸液的困擾，可供患者隨身攜帶在家或外出活動，特別適合「時間依賴型」的抗生素使用，可維持體內有效治療的藥物濃度，讓療效不打折，也讓藥品安定性能在居家環境中達到「滴水不漏」的效能。

奇美醫院對適合的細菌感染患者提供門診在宅打抗生素治療，讓患者不必長時間綁在醫院住院治療。（記者王俊忠攝）

奇美醫院對適合的細菌感染患者提供門診在宅打抗生素治療，讓患者不必長時間綁在醫院住院治療。（記者王俊忠攝）

奇美醫院提供輕巧的抗生素連續輸液器，讓返家治療的細菌感染患者，能用背包輕鬆攜帶在家或外出活動。（記者王俊忠攝）

奇美醫院提供輕巧的抗生素連續輸液器，讓返家治療的細菌感染患者，能用背包輕鬆攜帶在家或外出活動。（記者王俊忠攝）

