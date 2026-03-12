自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》你「暈碳」了嗎？中醫：可能肺脾腎虛

2026/03/12 20:31

有位年僅56歲的男子，每次吃飽飯就感到倦怠，甚至要小睡一下。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

有位年僅56歲的男子，每次吃飽飯就感到倦怠，甚至要小睡一下。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年「暈碳」一詞成為顯學，不少人熱烈討論自己飲食過後發生的暈碳感。璽悅中醫診所院長羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」說明：有一位56歲的D先生從新竹來台北看診。「羅醫師，我的身體說不上有什麼大問題，就是覺得最近怪怪的，每次吃飽飯就會有非常強烈的倦怠感襲來，有時甚至要小睡一下才可以，經常覺得疲倦，皮膚有些不痛不癢的紅疹」。

病患本身有就有脂肪肝、腎結石等小毛病，因為疲倦感有先至西醫做過抽血檢查，我調出了他健保的雲端檢查資料，除了尿膽素原偏高，其他肝功能、腎功能指數也都正常。因為具體也沒有查出麼病症，因此西醫也只是建議再觀察，並沒有開立任何藥物。

至於那些「皮膚有些不痛不癢的紅疹」，我請病患讓我看看他的皮疹表現，病患掀起上衣，肚皮上散在著一點一點的鮮紅色小紅點。病患說紅疹已經很久了，但是並沒有癢或任何不適的感覺。D先生自覺症狀有鞏膜偏黃、小便變黃，但依我的觀察，鞏膜的色澤屬正常，並無明顯的黃疸表現。

醫學小常識：尿膽素原（UROBILNOGEN）是什麼？

膽紅素在腸道中經過細菌代謝形成尿膽素原，如果尿液中尿膽素原過高，代表有急性肝炎、肝硬化、溶血性黃疸等疾病。但在太過疲勞、發燒、劇烈運動、心功能不全或便秘的狀態下，尿疸素原也會上升。所以尿膽素原偏高並不一定是肝發炎。

「暈碳」是什麼？

最近有一個新名詞「暈碳」，是指在攝取大量碳水化合物後，因血糖波動而導致的嗜睡和無力感。暈碳的成因主要是因為血糖波動，當人體長時間空腹或減少碳水化合物攝取，隨後一次性攝取大量碳水化合物時，血糖會迅速上升。為了調節血糖，胰臟會分泌大量胰島素，這可能導致血糖隨後急劇下降，從而引發暈碳的症狀，如昏沉、無力和嗜睡。這種現象在醫學上稱為「餐後嗜睡症」，是身體對劇烈血糖波動的生理反應，通常伴隨副交感神經的增強。

中醫怎麼看「暈碳」

「吃飽飯有非常強烈的倦怠感」的「碳暈」症狀，中醫觀點是代表腸胃功能差，吃飽飯後需要大量的血液灌流至消化系統來幫助消化，在中醫屬於脾虛的範疇。尿膽素原素原升高其中一個可能原因就是過勞，過勞通常會造成脈象改變，通常是肺脾腎虛。

D先生的脈象在肺的部位屬於弱脈代表肺氣虛弱，但是在心與肝的部位又屬於有火，包括皮膚的紅疹也屬於濕熱導致皮膚發炎的表現，我的診斷D先生是肺脾氣虛合併有肝經濕熱，因此開立補氣以及健脾去濕、清瀉肝火的中藥粉搭配水煎藥，請D先生按時服用並約定一周之後回診。

一週之後D先生依約回診，他說服藥的前三天依舊感覺十分疲倦，但是第四天起症狀有明顯的改善，吃飽飯的疲倦感消失了。我請他再讓我看看皮疹的部分，原本發紅的皮疹顏色轉暗，代表體內的火熱也就是發炎反應已經下降。我告訴D先生這代表藥物對他的身體是有幫助的，請他再持續服用一周鞏固療效。

第二次回診時D先生自覺身體輕鬆很多，他告訴我有使用智慧型手表習慣，也長期有關注儀器上顯示的健康數值，他說自從開始服用中藥之後他的平均血氧濃度上升從過去的94~96%，到目前都維持在98~99%。手錶檢測到的睡眠心律也上升過去大約在52~55/每分鐘，現在可以到61~65/每分鐘。他說自從他開始使用穿戴式裝置開始測量血氧，他的血氧濃度從來沒有這麼高過。

我看他這麼詳實的記錄身體變化，又是從新竹北上就診，我問他：「你這麼仔細的紀錄身體變化，你的職業是工程師嗎？」D先生笑答：「我的不是工程師，但我確實是學習理工科系的，我們理工男講求實事求是、事事精準，所以當我開始吃中藥後都會設定手機的事件提醒，每餐飯後30分鐘準時吃藥。」我工作這麼多年，很少看到對於醫囑執行如此精準的病患。D先生在「持續」「精準」服藥六周之後，症狀改善，停止治療。

中醫就診以及回診過程中，通常以望、聞、問、切以及病人的主觀感感受作為評估疾病改善與否的主要依據，病患如有體檢或者在西醫追蹤抽血指數、影像學檢查也會是參考的依據。然而一般亞健康的民眾不見得會經常性的作追蹤檢查，這時候穿戴式裝置所測量的結果也可以作為健康狀態轉好的指標之一。我最常遇到有睡眠障礙的病患在服用助眠中藥之後回診的反饋是他們智慧手錶顯示深睡時間有延長，雖然穿戴式裝置的檢測結果也會有誤差，但也客觀的反應的身體變化，可以作為病患服用藥物後是否有療效的參考。

至於在病患的的配合方面，常常有病患拿一周藥吃兩周才回診，每日服用的劑量不足、服用的時間不規律，都會影響療效。如果地常常會忘記吃藥的人不妨學習D先生每天設定服藥時間提醒，「持續」「精準」服藥才能事半功倍。

