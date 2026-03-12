經痛連續好幾天 恐子宮疾病警訊！網紅談妹妹經驗

網紅鋼琴家、內容創作者江老師說，非常多女性受到婦科疾病困擾，卻總是有意無意的忽略身體發出的警訊。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕許多女性都有經痛的經驗，但林口長庚婦產部副部主任黃泓淵提醒，如果經痛劇烈到難以忍受，在月經期間持續且未改善，可能就是病態經痛，絕對不是「忍一忍就過了」，而是子宮內膜異位症等婦科疾病的警訊，長期放任還有引發巧克力囊腫等其他疾病的風險，呼籲女性切勿輕忽。

網紅鋼琴家、內容創作者江老師說，非常多女性受到婦科疾病困擾，卻因為太想衝、有太多目標想達成，有意無意的忽略身體發出的警訊，她的小妹就是子宮內膜異位症患者，確診之前就常年有腹瀉困擾，但一直以為是腸胃問題，月經一來總是痛到難以承受，吃止痛藥也沒效，且月經天數一次比一次多。

江老師提到，小妹的月經天數從原本的5到7天逐漸拉長到足足半個月，疼痛嚴重影響到日常工作表現，使她每次月經一來就趕到心情憂鬱，後來她陪著妹妹在醫院各科做了一整天的檢查，終於確認是子宮內膜異位症作祟，長期腹瀉也是因為壓迫到直腸所致，目前透過藥物已經明顯改善。

黃泓淵指出，人類女性通常每個月會發生一次月經，經血量更是哺乳動物中最多的，也因為經血量大，過去研究指出，高達95%的女性會出現經血倒流、出現疼痛的情況，若骨盆腔的免疫系統正常，人體會自行吸收這些倒流的經血，避免影響到身體其他部位。

然而，黃泓淵說，有約10到20％的女性會出現「子宮內膜異位症」，因無法自行吸收倒流的經血，導致經血、內膜組織累積在體內，若淤積於卵巢，就會成為民眾常聽到的「巧克力囊腫」，長期未處理有病變的風險，也有些女性的瘀血會侵入子宮、骨盆等部位，造成腸道刺激，另也有部分個案甚至出現經血遠端影響肺部，造成經期咳血、流鼻血的情況。

黃泓淵解釋，絕大多數的女性都會有經痛的情況，如果疼痛程度在正常、可忍受範圍內，尚屬合理，但如果同一個月經週期中，經痛持續而未減輕，需要依靠大量止痛藥才能緩和，甚至有越來越痛的情況，通常就是病態經痛，有一定比例是子宮相關疾病作祟，但民眾往往會忽略相關警訊，其中子宮內膜異位症平均要6到10年才會確診，延誤治療情況相當普遍。

此外，黃泓淵提到，子宮內膜異位症其實是與染色體基因、骨盆腔免疫系統異常相關的疾病，已有研究證實，當姐妹中有1人具有子宮內膜異位症，其姊妹同樣患有子宮內膜異位症的風險是一般人的3倍，若已知家人有類似情況，務必提高警覺，已經確診的女性也不用過度焦慮，可以多與醫師討論。

林口長庚婦產部副部主任黃泓淵提醒，如果經痛劇烈到難以忍受，在月經期間持續且未改善，可能就是病態經痛。（記者林志怡攝）

