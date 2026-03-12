6成來電是新手爸媽 孕產兒專線揭2大育兒困擾

若有新生兒照護或母乳哺育問題，都可以尋求國健署「孕產兒關懷專線」協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shuttestock）

〔記者羅碧／台北報導〕「新生兒照護」與「母乳哺育」是新手爸媽最常遇到的兩大育兒困擾。國民健康署統計，2025年「孕產兒關懷專線」共接獲1萬4417通諮詢電話，其中6成（60.5%）來自初次懷孕或剛迎接第一胎的家庭；諮詢內容以新生兒照護占33%最多，其次為母乳哺育占29%，顯示不少家庭在寶寶出生後，最常卡在照護與哺乳兩大問題。

國民健康署指出，不少新手爸媽在育兒初期，常因寶寶哭鬧不停、便便顏色突然改變、睡眠不穩定，或媽媽出現乳房脹痛、乳頭白點、奶量不足、寶寶含乳困難等情況而感到焦慮，卻又不確定是否需要立即就醫，往往急著尋求專業協助。

國民健康署表示，0800-870-870「孕產兒關懷專線」由具護理、心理、社會工作及幼兒照護專業背景的人員提供諮詢，透過電話了解民眾狀況，提供孕期照護、產後恢復及嬰幼兒日常發展等建議與衛教資訊；此外，也提供國語、台語、印尼語及越南語服務，協助不同族群家庭取得相關資訊。

國民健康署婦幼健康組簡任技正胡怡君表示，目前專線接到的問題以新生兒照護最多，包括寶寶哭鬧、發燒或日常照顧上的疑問；其次則是母乳哺育相關問題，例如餵奶困難、擠奶不順、乳房不適等。整體來看，來電者以第一胎的新手父母居多，由於育兒經驗不足，寶寶出生後一旦遇到狀況，較容易感到不安。

她指出，許多家長是透過孕婦健康手冊得知這項服務。孕婦健康手冊中印有專線電話與QR Code，醫療院所也會在孕產過程中提供相關資訊，因此不少產婦在產後遇到哺乳或育兒問題時，會直接透過手冊上的資訊撥打專線求助。

胡怡君表示，目前專線由4名專業人員提供服務，設有2條電話線，服務時間為週一至週五上午9時至下午5時，若非服務時間有需求，民眾也可透過網站或語音留言留下姓名與電話，專線人員會回覆。

她說，若專線人員評估民眾描述的情況可能涉及健康風險，例如嬰兒出現明顯不適、症狀嚴重或可能影響安全時，也會建議盡速前往醫療院所就醫，由醫療人員進一步評估與處置，而非僅透過電話諮詢。

除了一般育兒與哺乳問題外，專線也曾接到與情緒壓力相關的求助，包括產後情緒低落或疑似產後憂鬱等情況。胡怡君表示，若評估民眾有進一步需求，專線人員也會提供相關資源資訊或協助轉介，讓家長在身心壓力較大時，也能獲得支持。

在新住民使用情形方面，胡怡君表示，2025年新住民來電約80至90通，主要來自中國、越南、印尼、泰國、馬來西亞及日本等地。多數來電者仍可使用中文溝通，若語言較困難，也常由配偶、婆婆等家屬協助來電詢問。整體而言，新住民家庭詢問的問題與一般民眾相似，仍以新生兒照護與母乳哺育為主，且以新生兒照護最多。

國民健康署長沈靜芬表示，孕產兒關懷專線是完善孕產與育兒支持體系的重要措施之一，透過免付費且容易取得的諮詢管道，協助家庭在孕期與育兒歷程中獲得正確資訊，提升母嬰健康照護品質。

國健署也提醒，「孕產兒關懷專線」並不限於產後才能使用，從備孕、懷孕期間到產後與育兒階段，只要有相關疑問都可撥打諮詢。除電話服務外，民眾也可透過「孕產兒關懷網站」、LINE官方帳號及Facebook粉絲團，依懷孕週數或寶寶年齡查詢不同階段的衛教資訊與相關資源。

