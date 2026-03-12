台灣一年吞10億顆安眠藥 北市聯醫以非藥物方式提供「經顱磁刺激」治療

經顱磁刺激（Transcranial Magnetic Stimulation, TMS）是一種先進的非侵入性腦部調節技術，透過磁場刺激大腦特定區域，調整與情緒、壓力及睡眠相關的神經網絡活動，有助於改善情緒困擾、降低壓力反應，以非藥物方法、副作用少的方式促進腦部調節。（北市聯醫提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台灣睡眠醫學會統計，符合慢性失眠的人約佔一成，而有短暫失眠症狀的人更接近四分之一，且根據衛福部健保署統計，2021年安眠藥用量也突破10億顆。不過北市聯醫除了藥物外，也提供民眾「經顱磁刺激」治療，透過非侵入性腦部調節技術，促進大腦神經調節，改善失眠狀況。

3月21日是國際睡眠日。北市聯醫表示，人的睡眠對壓力跟情緒都十分敏感，常常在情緒壓力下就會出現短暫的失眠，而慢性失眠指的是失眠的狀況一週超過三天連續三個月，並且合併了白天因失眠而導致的症狀；根據2019年台灣睡眠醫學會的統計，符合慢性失眠的人約佔10.7%，短暫失眠的比例就一定更高，約有23.5%的人有相關症狀。

台北市立聯合醫院松德院區心身醫學科主任黃守宏指出，失眠治療可以分為三個層次——睡眠習慣、失眠認知行為治療以及藥物，其中以藥物為最常見方式。黃守宏也說，治療的同時也出現對安眠藥物的依賴甚至濫用，而長期使用苯二氮平類安眠藥可能會導致注意力變差，甚至增加老年認知障礙的風險。北市聯醫松德院區作為台北精神醫療重鎮，為了避免只開立安眠藥的治療策略，且可透過提供失眠的認知行為治療，更能在非藥物的治療方式下協助病患找回睡眠的原動力。

北市聯醫提到，經顱磁刺激（Transcranial Magnetic Stimulation, TMS）是一種先進的非侵入性腦部調節技術，透過磁場刺激大腦特定區域，調整與情緒、壓力及睡眠相關的神經網絡活動，有助於改善情緒困擾、降低壓力反應，以非藥物方法、副作用少的方式促進腦部調節。近年來，TMS已廣泛應用於難治型憂鬱症，並可同步改善焦慮、壓力相關困擾與失眠等症狀。治療時僅需將磁刺激線圈放置於頭皮表面，精準改善大腦迴路。整個療程不需麻醉或手術，安全性高，副作用相對少，可直接維持日常生活與工作。

