高齡者跌倒背痛恐椎體骨折 骨水泥治療助快速恢復行動

〔記者羅碧／台北報導〕高齡者若在跌倒後出現劇烈背痛，可能不是單純拉傷，而是胸腰椎壓迫性骨折。汐止國泰綜合醫院骨科主任劉哲瑋表示，骨質疏鬆患者即使只是輕微跌倒、彎腰拿東西，甚至用力咳嗽，都可能造成椎體塌陷，導致劇烈腰背疼痛，嚴重時甚至無法翻身或站立。

劉哲瑋表示，臨床上，曾有1名71歲女性，因一次輕微跌倒造成第12胸椎急性壓迫性骨折，初診時疼痛高達9分，幾乎無法翻身或自行站立。先安排止痛藥與護腰等保守治療，但1週後疼痛仍未改善，甚至因疼痛難以入睡。考量長期臥床可能引發更多併發症，醫療團隊建議進行微創骨水泥灌注治療。

手術在局部麻醉下進行，醫師透過不到0.5公分的小傷口，將針具精準導入骨折椎體，再灌入高黏稠骨水泥固定骨折位置。整個手術約20分鐘完成，過程順利且沒有併發症。令人印象深刻的是，手術後兩小時患者疼痛從9分降至3分，隔天即可自行走到洗手間，不再需要強效止痛藥。2週後回診時，她已能恢復大部分日常生活活動，X光檢查也顯示骨水泥位置穩定，椎體高度維持良好。

劉哲瑋指出，胸腰椎壓迫性骨折是高齡族群常見疾病，尤其骨質疏鬆患者風險更高。疼痛不僅會影響翻身、坐起與行走，也常嚴重干擾睡眠。如果因疼痛而長期臥床，還可能導致肌力快速退化、下肢深層靜脈血栓、泌尿道感染或肺炎等併發症，因此及早治療、恢復活動能力十分重要。

目前臨床治療大致分為保守治療與微創骨水泥介入。保守治療包括止痛藥物、背架固定、適度休息與物理治療，適合疼痛較輕或椎體穩定性良好的患者。但保守治療往往需要數週甚至數月才能改善，期間患者可能因疼痛無法正常活動。

相較之下，微創骨水泥治療已成為改善疼痛最常見且效果明確的方法。醫師透過細針將骨水泥灌入椎體，使其快速硬化並固定骨折部位，能在短時間內減輕疼痛並恢復活動能力。部分技術會先以氣球或撐高器撐開塌陷的椎體，再注入骨水泥，以協助恢復椎體高度並改善脊椎排列。

劉哲瑋提醒，骨水泥治療雖可迅速改善疼痛，但預防再次骨折仍須從骨質疏鬆治療著手。研究顯示，曾發生壓迫性骨折者在5年內再次骨折的機率可達3成至5成，因此應配合鈣質與維生素D補充、適度運動及醫師評估後的藥物治療，例如雙磷酸鹽、Denosumab或促進骨形成的Teriparatide等，以維持骨骼強度，並降低再骨折風險。

