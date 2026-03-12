自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

無套買春、約炮染菜花 泌尿科門診病例增加

2026/03/12 09:39

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡指出，今年1月至3月初門診已有13例菜花病例。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕3月14日白色情人節將至，民眾跟伴侶約會，共度浪漫激情夜，也要留意安全性行為，台中市李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡今日指出，今年1月至3月初門診已有13例菜花（尖型濕疣）病例，多數是青壯年男性，其中不乏女性患者，共通點都是無套性行為，他提醒民眾性行為要戴套，也能防範梅毒與愛滋，以免樂極生悲。

黃品叡指出，連假後門診性病患者會稍微增加，包括披衣菌、淋病及菜花等，泌尿科門診常見民眾感染性病求診，近期門診有多名菜花患者，部分患者甚至難以啟齒，有青壯年男性患者無套買春及網路約炮，一次就中獎，大嘆真倒楣，感染菜花患者除了男性，也有女性疑似遭伴侶感染，在陰部出現病灶，趕緊就醫。

黃品叡表示，感染菜花，疣體會像花椰菜般冒出，高風險型別HPV 16、18長期反覆感染，恐提高陰莖癌、外陰癌、肛門癌風險。預防菜花除了安全性行為，不論男女皆可接種HPV疫苗，能預防HPV感染，更同時預防多種HPV引起的相關癌病。

