健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》挑茶葉蛋先看蛋殼！ 營養師授挑選關鍵2細節

2026/03/11 21:55

功能醫學營養師呂美寶教大家挑蛋訣竅，多看幾眼再夾蛋，選擇顏色淡一點的蛋，減少攝取鈉含量。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕茶葉蛋是國民美食，也是充飢的最佳食物。功能醫學營養師呂美寶教大家挑蛋訣竅，也要注意滷汁經長時間加熱，當中的蛋白質、糖類與脂質的交互作用可能會產生一些過氧化產物（如膽固醇氧化產物COPs）。

呂美寶在臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文分享，她引述輔大食科所教授陳炳輝研究：不同茶類、多酚濃度及型態對蛋白白凝膠形成的影響。

根據陳炳輝的研究，發現紅茶中的氧化型多酚較容易促進蛋白質聚集，使蛋白白凝膠結構更加穩固；而綠茶中的兒茶素則對蛋白質結構具有不同程度的調節作用。此外，加入茶多酚後，蛋白白凝膠形成較緻密且穩定的網絡結構，使其硬度與彈性增加，同時改善保水能力。

呂美寶則傳授自己挑選茶葉蛋「撇步」：

1.蛋殼沒有裂開（或只有細微裂紋）的茶葉蛋：
很多茶葉蛋為了讓滷汁入味，會把蛋殼敲裂。但如果裂得太多，滷汁就會大量滲進蛋白裡面。這樣的蛋通常就會比較鹹，吃完很想喝水。

2.挑顏色均勻、不是過度深色的茶葉蛋：
如果一顆蛋顏色非常深，可能代表它已經在滷汁裡泡很久，或反覆加醬油加熱，這樣的茶葉蛋通常鈉含量也會更高！

呂美寶建議，下次進超商挑茶葉蛋，多看幾眼再夾蛋，健康加分！





