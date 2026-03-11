自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

婦產科狼醫涉偷拍女童患者 衛福部說明懲戒進度

2026/03/11 19:08

羅姓婦產科醫師涉持有兒少性影像遭起訴，檢方建請法院從重量刑。（資料照）

羅姓婦產科醫師涉持有兒少性影像遭起訴，檢方建請法院從重量刑。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕桃園一名羅姓婦產科醫師涉嫌偷拍女童與少女患者私密照，並在群組分享及收藏大量兒少影像，遭法院裁定羈押禁見。調查指出，受害者可能至少上百人。衛福部醫事司表示，桃園市衛生局已先要求診所替該醫師辦理歇業，確保不再接觸病患，後續將依「醫師法」啟動懲戒。

此案起因於台南警方偵辦另一起持有兒少性影像案件時，追查過程中發現相關線索，進一步查出羅姓醫師涉案，並報請新北地檢署指揮偵辦。檢警搜索羅男辦公室與私人電腦後發現，他早在2020年就加入多個包含「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等關鍵字的LINE群組，並在群組中分享兒少性影像，同時在個人設備中收藏超過2TB 的未成年影像檔案。

進一步調查也顯示，羅男在2016年至2018年醫院代訓期間，疑似利用看診與接觸患者的機會偷拍女童及少女患者私密部位。由於多數影像沒有露出臉部，導致受害者身分難以辨識，但檢警初步估計，被害人數可能至少上百名未成年。檢方建請法院從重量刑。

對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部已正式發函新北地檢署，請求提供案件相關資料，同時也與地方衛生局聯繫掌握情況。她指出，目前羅姓醫師的執業登記在桃園市，桃園市衛生局已要求其原執業診所替他辦理歇業，以確保不再接觸病患，作為保護民眾的行政措施。

劉玉菁說明，目前案件細節仍屬偵查不公開階段，衛福部無法對犯罪內容多做說明，但相關調查資料將作為未來行政處分的重要依據。她指出，雖然目前尚未正式啟動醫師懲戒委員會程序，但透過歇業處置，已先達到停止其醫療工作的效果。

她進一步指出，羅姓醫師過去曾在桃園、新竹、台北等地執業，若未來調查顯示在不同地區都有違法行為，相關地方衛生局可能需分別依據事實進行處置。至於懲戒程序將由哪個縣市主導，仍須待檢方提供完整犯罪事實後，再依「主要犯罪地」進行評估。

劉玉菁也說明，「歇業」與「停業」不同，停業通常有明確期限，但歇業代表無法繼續執業且沒有期限限制。由於司法偵查與行政處分屬於不同程序，即使案件仍在調查中，行政機關仍可先採取措施保護民眾。

目前羅姓醫師已被法院裁定羈押禁見，案件仍由新北地檢署持續偵辦。劉玉菁表示，待檢方提供完整調查結果後，地方衛生局將依「醫師法」啟動醫師懲戒程序，評估是否撤銷醫師執照或採取其他懲處。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

