高市民生醫院換將 王振源3月接任院長

高市民生醫院換將，由臺大胸腔內科教授王振源3月接任院長。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立民生醫院院長再傳換將，衛生局今宣布3月16日將由臺大醫院胸腔內科教授王振源接任，原院長黃豐締轉任聯合醫院院長。

由於高雄市立聯合醫院院長馬光遠將於3月16日退休，衛生局表示市立聯合醫院自113年起，由高雄榮總營運管理，黃豐締同樣出身自高榮系統，決定交由他接任，轉任後除將其在急重症應變與醫院品質提升的成功經驗，帶入聯合醫院。

市立民生醫院院長黃豐締轉任聯合醫院院長。（高市衛生局提供）

同時期許黃院長上任後與高雄榮總有更緊密且實質的醫療及營運管理合作，引進醫學中心資源與人才，提升區域急重症醫療與服務品質，打造嶄新的聯合醫院。

市立民生醫院是高雄市目前唯一公辦公營地區教學綜合醫院；衛生局長黃志中表示，市府與臺大醫學院、中山大學去年簽署三方醫療合作契約，以提升民生醫院醫療管理量能，由臺大醫學院及附設醫院提供醫學中心等級臨床指導，同樣來自臺大醫院胸腔內科教授王振源接任民生醫院院長，更具深化合作的指標性意義。

黃志中強調，民生醫院面對過往爭議與挑戰，採取全方位透明治理的改革策略，率先發布全台首本醫院ESG永續報告書，把環境永續、社會責任與組織治理納入核心績效指標，強化內部稽核、數位化病歷管理與精準醫療流程，確保每一項醫療決策的透明度與安全性，重建社會大眾對公家醫療體系的信賴。

