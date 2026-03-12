自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健檢好好看》力抗脂肪肝 熟悉GOT與GPT肝功能指數

2026/03/12 09:30

脂肪肝與肥胖同樣困擾許多人。統計發現國內脂肪肝盛行率為33%，推測有7百萬人有脂肪肝。（健康網製作；圖取自freepik）

脂肪肝與肥胖同樣困擾許多人。統計發現國內脂肪肝盛行率為33%，推測有7百萬人有脂肪肝。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家常聽說「GOT」與「GPT」與肝臟的功能有關，卻不大知道該如何判讀，或是高低代表的意義。西園醫院家醫科醫師蔡思盈說明，一般而言GOT及GPT的標準值雖依各實驗室標準不同有些微差異，若有上升需格外小心。

蔡思盈引用案例解析：王小姐一直都是一位健康寶寶，但這一年來因為工作壓力大、開始出現暴飲暴食的情況，體重上升了許多，此外今年度的健檢報告竟然出現了以往沒出現過紅字－GOT及GPT超過標準上限值的1.5倍！王小姐非常沮喪，但我研究了他的報告之後告訴她，這兩項紅字代表「肝臟發炎」，原因為她的代謝性脂肪肝導致，因此我鼓勵她減少精緻澱粉及油膩飲食的攝取量，適度搭配有氧運動，先減重5%。三個月後，王小姐的抽血報告顯示GOT及GPT皆回歸正常，六個月後追蹤肝臟超音波也已經無脂肪肝現象。

蔡思盈說明，GOT（AST）天門冬胺酸轉胺脢及GPT（ALT）丙胺酸轉胺脢皆為存在人體細胞當中的酵素，若細胞受損時會釋放到血液當中，因此可透過抽血檢測，這兩個所謂的「肝功能指數」實際上並非反映肝臟功能的「高低」，而是臨床上判讀肝臟是否發炎或受到損傷的重要指標。

其中，GOT（AST） 全名為Aspartate aminotransferase，大多存在於肝臟、心臟、肌肉以及腎臟當中；GPT（ALT）全名為Alanine aminotransferase，則存在於肝臟細胞當中，比較能專一性的反應出肝發炎或受損現象，兩者通常會搭配一併判讀。

蔡思盈表示，一般而言GOT及GPT的標準值雖依各實驗室標準不同有些微差異，不過大多不超過40U/L。「肝指數」提高的原因很多，例如病毒性肝炎、代謝性指肪肝、酒精性肝炎、藥物影響、肝硬化等等，都有可能是肝臟發炎損傷的原因，所以GOT與GPT上升時一定要注意，建議民眾可到專科門診請醫師評估，若有其他檢查報告也請一併提供給醫師參考。

關於預防保健，蔡思盈說明，平日注意肝臟保健例如不過度飲酒、健康飲食、適度運動、慢性肝炎帶原者注意要定期追蹤、維持健康作息不過度勞累等都是很好的保養方式。

此外蔡思盈提醒大家，針對肝功能指數異常，抽血僅是第一線的基本檢查，有時一次的抽血檢查結果並不能反映出肝臟的問題，需要多檢驗及追蹤幾次、並且搭配肝臟超音波等其他檢查才能完整的判讀及找出病因。

西園醫院家醫科醫師蔡思盈說明，一般而言GOT及GPT的標準值雖依各實驗室標準不同有些微差異，若有上升需格外小心。（蔡思盈提供）

西園醫院家醫科醫師蔡思盈說明，一般而言GOT及GPT的標準值雖依各實驗室標準不同有些微差異，若有上升需格外小心。（蔡思盈提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中