健檢好好看》力抗脂肪肝 熟悉GOT與GPT肝功能指數

脂肪肝與肥胖同樣困擾許多人。統計發現國內脂肪肝盛行率為33%，推測有7百萬人有脂肪肝。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家常聽說「GOT」與「GPT」與肝臟的功能有關，卻不大知道該如何判讀，或是高低代表的意義。西園醫院家醫科醫師蔡思盈說明，一般而言GOT及GPT的標準值雖依各實驗室標準不同有些微差異，若有上升需格外小心。

蔡思盈引用案例解析：王小姐一直都是一位健康寶寶，但這一年來因為工作壓力大、開始出現暴飲暴食的情況，體重上升了許多，此外今年度的健檢報告竟然出現了以往沒出現過紅字－GOT及GPT超過標準上限值的1.5倍！王小姐非常沮喪，但我研究了他的報告之後告訴她，這兩項紅字代表「肝臟發炎」，原因為她的代謝性脂肪肝導致，因此我鼓勵她減少精緻澱粉及油膩飲食的攝取量，適度搭配有氧運動，先減重5%。三個月後，王小姐的抽血報告顯示GOT及GPT皆回歸正常，六個月後追蹤肝臟超音波也已經無脂肪肝現象。

請繼續往下閱讀...

蔡思盈說明，GOT（AST）天門冬胺酸轉胺脢及GPT（ALT）丙胺酸轉胺脢皆為存在人體細胞當中的酵素，若細胞受損時會釋放到血液當中，因此可透過抽血檢測，這兩個所謂的「肝功能指數」實際上並非反映肝臟功能的「高低」，而是臨床上判讀肝臟是否發炎或受到損傷的重要指標。

其中，GOT（AST） 全名為Aspartate aminotransferase，大多存在於肝臟、心臟、肌肉以及腎臟當中；GPT（ALT）全名為Alanine aminotransferase，則存在於肝臟細胞當中，比較能專一性的反應出肝發炎或受損現象，兩者通常會搭配一併判讀。

蔡思盈表示，一般而言GOT及GPT的標準值雖依各實驗室標準不同有些微差異，不過大多不超過40U/L。「肝指數」提高的原因很多，例如病毒性肝炎、代謝性指肪肝、酒精性肝炎、藥物影響、肝硬化等等，都有可能是肝臟發炎損傷的原因，所以GOT與GPT上升時一定要注意，建議民眾可到專科門診請醫師評估，若有其他檢查報告也請一併提供給醫師參考。

關於預防保健，蔡思盈說明，平日注意肝臟保健例如不過度飲酒、健康飲食、適度運動、慢性肝炎帶原者注意要定期追蹤、維持健康作息不過度勞累等都是很好的保養方式。

此外蔡思盈提醒大家，針對肝功能指數異常，抽血僅是第一線的基本檢查，有時一次的抽血檢查結果並不能反映出肝臟的問題，需要多檢驗及追蹤幾次、並且搭配肝臟超音波等其他檢查才能完整的判讀及找出病因。

西園醫院家醫科醫師蔡思盈說明，一般而言GOT及GPT的標準值雖依各實驗室標準不同有些微差異，若有上升需格外小心。（蔡思盈提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法