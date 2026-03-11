健康網》具俊曄守墓惹人心疼！ 專家：失去至親「別對自己說這7句話」

深情的男子具俊曄並未離台，他繼續在金寶山守著愛妻大S，根據專家指出，多用8種自我喊話，支持自己、照顧自己。（取自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕女星大S的老公具俊曄堪稱本世紀最深情的男子。外傳他已返回韓國恢復正常生活，已被S媽澄清，女婿依然天天上山陪伴愛妻，還準備早餐到墓前共享。根據台灣安寧照顧基金會衛教資料指出，想念逝去的親人，愛他、感恩他等心情，都需要找到解決或宣洩的管道。

具俊曄自大S病逝後，身影一直出現在她金寶山墓前，上（2）月初由他親手設計大S雕像揭幕，外界認為，他應該恢復正常生活，甚至重回演藝工作，然而卻依然看到他繼續頂著寒風細雨，在愛妻墓前出現。

台灣安寧照顧基金會指出，未曾表達的潛藏感情需要找到解決或宣洩的管道。建議想念逝去的親人，要多喝水並保持食物的攝取。在正常的飲食與水份是保持生理平衡的方法，即使在悲傷情緒下如此做有時有困難，但仍可鼓勵自己盡量不脫離常態的吃喝，並建議不必用7種話語來安慰自己：

1.別難過了。

2.別再哭了。

3.要堅強、要勇敢。

4.時間久了就沒事了。

5.人生就是這樣，有失有得，以後會更好。

6.忙一忙就可以忘記痛苦。

7.失去親人的自己，怎麼可以過得很好。

台灣安寧照顧基金會建議，可以用8種話，來支持照顧自己：

1.辛苦了！

2.難過是自然的！

3.我的悲傷是重要的，我可以和它共處。

4.有時也許哭出來會好一點。

5.我很想念他，也很懷念他。

6.雖然他離開我有被遺棄的感覺，但是他還是在我的心中。

7.這是一個困難的時刻，可以給自己多一些時間。

8.我現在的心情是……

台灣安寧照顧基金會認為，每一個人都有不同的經驗與歷程，所以走出悲傷的體會也需要給自己時間慢慢整理，當悲傷情緒的體會愈清楚時，漸漸也能瞭解自己面對悲傷的模式，有些模式可以帶來走出悲傷的力量，有些模式則會削弱這樣的力量。每一個人面對悲傷的方法與步調都是不一樣的；大人、小孩也都會有自己的方式。分享常常可以降低孤單與焦慮，也是照顧自己與支持他人的方法。

