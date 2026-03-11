自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》不是看臉！醫揭「1部位」變厚有條紋 秒洩年齡

2026/03/11 19:03

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述研究表示，隨著年齡增加，指甲的生長、結構、顏色與厚度都會出現明顯改變。40歲後，會出現細小縱紋，光澤也下降；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述研究表示，隨著年齡增加，指甲的生長、結構、顏色與厚度都會出現明顯改變。40歲後，會出現細小縱紋，光澤也下降；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想看出一個人的年紀，其實不一定只能從臉部肌膚、皺紋判斷。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒也引述研究表示，隨著年齡增加，指甲的生長速度、結構、顏色與厚度，都會出現明顯改變。一般來說，40歲後會出現細小縱紋，光澤也下降；50-60歲後，指甲變厚、脆裂和彎曲度均增加，老化特徵更明顯。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，指甲是人體最容易觀察的老化生物指標之一（biomarker of aging）。根據皮膚科研究顯示，隨著年齡增加，指甲的生長速度、結構、顏色與厚度，都會出現明顯改變。也就是說，想看出一個人的年紀，未必只能從容貌判斷，指甲也能觀察老化。

指甲觀察老化4面向

黃軒進一步說明，指甲與老化的關鍵觀察指標，包括以下4項：

生長速度（Growth Rate）：健康成人指甲平均生長速度約每月2.5–3mm，約30歲後逐漸下降，原因可能與微血管循環下降、角蛋白生成速度減慢、細胞代謝降低有關。

結構（Structure）：隨著老化，指甲結構可能出現縱向條紋（longitudinal ridges）、脆裂（brittle nails）、指甲面粗糙等狀況，可能與角質生成不均、水分油脂流失、細胞更新代謝下降相關。

顏色（Color）：健康指甲通常呈淡粉紅色，老化或疾病可能導致顏色呈現蒼白、黃色、暗色或藍紫色，可能與貧血、真菌感或慢性疾病、血液循環下降、缺氧或心肺疾病等相關。

厚度（Thickness）：隨年齡增加，指甲常出現增厚（onychauxis）、變硬、彎曲度增加等情況，可能由於角質代謝改變、血液循環下降、指甲生長節律改變所致。

4狀況反映健康訊號

此外，黃軒也提及，指甲是人體最容易觀察的健康窗口。透過觀察生長速度、結構、顏色與厚度，除可提供老化線索，其實也可反映全身健康。舉列來說，在臨床上，蒼白指甲恐有貧血問題、黃色指甲為呼吸或淋巴問題、杵狀指甲是與慢性肺病或心血管疾病相關、脆裂指甲則與營養或荷爾蒙變化有關，均透露出不同的健康訊號。

黃軒強調，皮膚科與內科醫師常把指甲當作快速觀察健康狀態的臨床線索，並提醒，指甲其實不是只有美觀功能，它也是反映人體的一面「健康鏡」。

想看出一個人的年紀，其實不一定只能從臉部肌膚、皺紋判斷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

想看出一個人的年紀，其實不一定只能從臉部肌膚、皺紋判斷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中