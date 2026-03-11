健康網》不是看臉！醫揭「1部位」變厚有條紋 秒洩年齡

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述研究表示，隨著年齡增加，指甲的生長、結構、顏色與厚度都會出現明顯改變。40歲後，會出現細小縱紋，光澤也下降；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想看出一個人的年紀，其實不一定只能從臉部肌膚、皺紋判斷。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒也引述研究表示，隨著年齡增加，指甲的生長速度、結構、顏色與厚度，都會出現明顯改變。一般來說，40歲後會出現細小縱紋，光澤也下降；50-60歲後，指甲變厚、脆裂和彎曲度均增加，老化特徵更明顯。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，指甲是人體最容易觀察的老化生物指標之一（biomarker of aging）。根據皮膚科研究顯示，隨著年齡增加，指甲的生長速度、結構、顏色與厚度，都會出現明顯改變。也就是說，想看出一個人的年紀，未必只能從容貌判斷，指甲也能觀察老化。

請繼續往下閱讀...

指甲觀察老化4面向

黃軒進一步說明，指甲與老化的關鍵觀察指標，包括以下4項：

●生長速度（Growth Rate）：健康成人指甲平均生長速度約每月2.5–3mm，約30歲後逐漸下降，原因可能與微血管循環下降、角蛋白生成速度減慢、細胞代謝降低有關。

●結構（Structure）：隨著老化，指甲結構可能出現縱向條紋（longitudinal ridges）、脆裂（brittle nails）、指甲面粗糙等狀況，可能與角質生成不均、水分油脂流失、細胞更新代謝下降相關。

●顏色（Color）：健康指甲通常呈淡粉紅色，老化或疾病可能導致顏色呈現蒼白、黃色、暗色或藍紫色，可能與貧血、真菌感或慢性疾病、血液循環下降、缺氧或心肺疾病等相關。

●厚度（Thickness）：隨年齡增加，指甲常出現增厚（onychauxis）、變硬、彎曲度增加等情況，可能由於角質代謝改變、血液循環下降、指甲生長節律改變所致。

4狀況反映健康訊號

此外，黃軒也提及，指甲是人體最容易觀察的健康窗口。透過觀察生長速度、結構、顏色與厚度，除可提供老化線索，其實也可反映全身健康。舉列來說，在臨床上，蒼白指甲恐有貧血問題、黃色指甲為呼吸或淋巴問題、杵狀指甲是與慢性肺病或心血管疾病相關、脆裂指甲則與營養或荷爾蒙變化有關，均透露出不同的健康訊號。

黃軒強調，皮膚科與內科醫師常把指甲當作快速觀察健康狀態的臨床線索，並提醒，指甲其實不是只有美觀功能，它也是反映人體的一面「健康鏡」。

想看出一個人的年紀，其實不一定只能從臉部肌膚、皺紋判斷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法