髖臼先天不良 熟女走路「長短腳」髖關節置換後步履展自信

成大醫院骨科醫師周益全指該院關節重建中心引進三項新世代骨材，供想手術植入的患者選擇與搭配。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名40餘歲的女子，從小左腿患有先天性髖臼發育不良的問題，小時候走路還正常，直到年紀漸長，女子走路出現身形一高一低的「長短腳」問題，為改善這問題，患者找上成大醫院骨科部醫師周益全診治，在醫師評估建議下，患者接受部分健保給付、部分自費的新世代骨材髖節置換手術，術後走路不再有長短腳問題。

周益全指出，高齡社會來臨，人口結構改變使退化性關節疾病與骨折治療需求逐年提升，其中髖關節退化、股骨頭壞死及髖部骨折，常造成患者活動受限、影響生活品質。全髖關節置換術是臨床成熟且廣泛應用的手術方式。一般來說，髖關節退化來求診者，女性比男性多一些，有的年輕時過度勞動，造成磨損；女性則因骨質疏鬆、基因或體態問題，也會磨損軟骨。

周益全表示，髖關節置換手術的長期成功，除仰賴手術操作外，植入材料的特性與適配性也扮演關鍵角色。為進一步提升整體治療表現，成醫關節重建中心導入3項新世代骨材技術，包括3D列印髖臼杯、維生素E聚乙烯內墊與雙動關節系統，可依患者年齡、活動型態及骨質條件做選擇與搭配，提供更具彈性的重建方案。

3D列印髖臼杯採用金屬積層製造技術，以鈦合金粉末逐層成形，打造具高孔隙率之多孔結構，設計模擬天然骨小樑型態，使骨組織能長入植入物內部，提升骨整合效果與長期穩定性。

人工髖關節內墊材料持續演進，第3代維生素E聚乙烯內墊添加α-生育酚作為抗氧化劑，有效清除自由基並抑制氧化反應，穩定材料結構，維持耐磨性能，延長植入物使用年限。而雙動關節系統透過特殊結構設計，在髖臼杯內設置可旋轉的聚乙烯活動內墊，形成雙重活動介面，增加關節活動範圍、提升整體穩定性，對高齡族群、神經肌肉功能退化或接受翻修手術者，具備臨床應用優勢，有助於術後功能恢復。

周益全說，上述40餘歲女患者選擇使用這3種新世代骨材，根據其條件，其中使用維生素E聚乙烯內墊是自費；其他兩種骨折是健保給付，負擔不會太大。

雙動關節系統經手術植入置換髖關節的影像情形（與本文病例無關）。（成大醫院提供）

