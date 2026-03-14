健康網》孩子蕁麻疹復發別慌 中醫建議5大關鍵穴道

若孩子飽受蕁麻疹復發所苦，翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰建議可按穴位舒緩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」表示，近期孩子是否經常發生這樣的狀況：突然一塊一塊紅紅癢癢，一下出現、一下又退，抓到睡不好，家長看了更心疼。很多家長都會問：「醫師，為什麼孩子的蕁麻疹總是反覆？」

從中醫角度來看，小孩蕁麻疹，多半不是單一過敏原的問題，而是體內調節還不穩定，風、熱、濕一來就容易反應。

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中醫怎麼看小孩蕁麻疹？

小孩的臟腑功能還在發展中，皮膚又是身體的第一道防線，一旦脾胃運化差、體內有濕熱或風邪，就容易表現在皮膚上，變成反覆起疹、搔癢不停。所以重點不是一直壓癢，而是幫身體把「亂反應」慢慢穩下來。

周宗翰表示，中醫師常教家長幫孩子按的「五大關鍵穴道」，這些穴道溫和、安全，適合家長在家協助；每天 1～2 次，每次 1～2 分鐘即可，

1. 曲池穴｜清熱、減少皮膚發炎

●位置：手肘彎曲時，外側橫紋凹陷處

●作用：幫助身體把多餘的熱往外散

●適合：紅疹明顯、癢感重的孩子

2. 血海穴｜穩定皮膚反應

●位置：膝蓋內側上方約四指寬

●作用：調整血分狀態，減少反覆起疹

●適合：蕁麻疹常反覆、抓完又起的孩子

3. 足三里穴｜顧好腸胃，皮膚才穩

●位置：膝蓋下方四指、脛骨外側

●作用：健脾助運化，減少濕氣累積

●適合：容易腹瀉、過敏體質的孩子

4. 陰陵泉穴｜幫助代謝濕氣

●位置：小腿內側、脛骨下方凹陷

●作用：改善體內濕重、皮膚悶癢

●適合：天氣悶熱或下雨時容易發作的孩子

5. 合谷穴｜調節整體反應

●位置：虎口，拇指與食指併攏時隆起處

●作用：幫助調節免疫反應、緩解搔癢

●適合：情緒緊張、抓癢明顯的孩子

按壓原則：不需要用力，孩子覺得「痠痠的、不痛」就好。

周宗翰提醒，蕁麻疹發作時，先避免抓癢、過度摩擦；冰飲、甜食、炸物先暫停；作息穩定，比一直換藥更重要。

周宗翰表示，小孩蕁麻疹很少是一天造成的， 調整也需要一點時間與耐心。如果孩子的蕁麻疹反覆發作、影響睡眠或生活，也可以讓中醫從整體狀況來觀察，找出真正容易誘發的原因，再慢慢把身體調穩下來。

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