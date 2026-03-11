健檢紅字別忽視！ 醫警告「2指標異常」恐已走向洗腎

立法院厚生會副會長陳菁徽提醒，慢性腎臟病早期往往無症狀，在健檢出現異常時，看懂關鍵指標才能及早發現慢性腎病。（厚生會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣末期腎病發生率、透析盛行率居於世界之冠，被稱為「洗腎王國」，但仍有不少民眾見了健檢報告的紅字也沒放在心上，因此錯失治療黃金期。立法院厚生會副會長陳菁徽提醒，如果「尿蛋白」與「腎絲球過濾率」檢查異常，可能代表腎臟已經沒有發揮該有的功能，務必前往醫療院所進一步檢查。

陳菁徽指出，初期、中期腎病並沒有明顯的症狀，但因此在臨床工作中發現，許多個案即使看到檢查報告出現紅字，也會覺得「我的身體沒什麼狀況，應該沒關係吧」，忽略相關警訊，錯失醫療介入或透過生活習慣改善的黃金期。

此外，陳菁徽說，許多患者一拖再拖，最後進入重度腎病階段，與其他疾病的共病率、併發症發生風險、反覆住院、心血管疾病死亡風險都會明顯上升，平日也因為洗腎需要，嚴重影響日常安排，導致生活品質大幅下降。

陳菁徽提醒，目前國民健康署已經將成人預防保健年齡下修至30歲，民眾拿到檢查報告，可以特別注意尿檢的「尿蛋白」與抽血的「腎絲球過濾率」等檢查結果，如果尿液檢出尿蛋白、腎絲球過濾率低於60，可能代表腎臟已經沒有發揮應該有的過濾功能，務必特別注意。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿則提到，我國慢性腎病呈現年輕化趨勢，與高糖手搖飲、高油鹽外食及極端健身飲食相關，尤其高糖手搖飲中的果糖，易引發慢性間質性腎炎，不良生活習慣下，年輕人的腎臟可能會提早報銷、進入洗腎階段。

劉桓睿也提醒，近年來健身風氣盛行，許多民眾為了增肌，會攝取乳清蛋白等產品，但對於慢性腎病患者來說，即使初期沒有症狀，在高蛋白攝取超量的情況下，反而會加速腎功能惡化，無益於身體健康，呼籲民眾切勿輕忽健康檢查報告中的警訊。

