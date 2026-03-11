自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健檢紅字別忽視！ 醫警告「2指標異常」恐已走向洗腎

2026/03/11 15:44

立法院厚生會副會長陳菁徽提醒，慢性腎臟病早期往往無症狀，在健檢出現異常時，看懂關鍵指標才能及早發現慢性腎病。（厚生會提供）

立法院厚生會副會長陳菁徽提醒，慢性腎臟病早期往往無症狀，在健檢出現異常時，看懂關鍵指標才能及早發現慢性腎病。（厚生會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣末期腎病發生率、透析盛行率居於世界之冠，被稱為「洗腎王國」，但仍有不少民眾見了健檢報告的紅字也沒放在心上，因此錯失治療黃金期。立法院厚生會副會長陳菁徽提醒，如果「尿蛋白」與「腎絲球過濾率」檢查異常，可能代表腎臟已經沒有發揮該有的功能，務必前往醫療院所進一步檢查。

陳菁徽指出，初期、中期腎病並沒有明顯的症狀，但因此在臨床工作中發現，許多個案即使看到檢查報告出現紅字，也會覺得「我的身體沒什麼狀況，應該沒關係吧」，忽略相關警訊，錯失醫療介入或透過生活習慣改善的黃金期。

此外，陳菁徽說，許多患者一拖再拖，最後進入重度腎病階段，與其他疾病的共病率、併發症發生風險、反覆住院、心血管疾病死亡風險都會明顯上升，平日也因為洗腎需要，嚴重影響日常安排，導致生活品質大幅下降。

陳菁徽提醒，目前國民健康署已經將成人預防保健年齡下修至30歲，民眾拿到檢查報告，可以特別注意尿檢的「尿蛋白」與抽血的「腎絲球過濾率」等檢查結果，如果尿液檢出尿蛋白、腎絲球過濾率低於60，可能代表腎臟已經沒有發揮應該有的過濾功能，務必特別注意。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿則提到，我國慢性腎病呈現年輕化趨勢，與高糖手搖飲、高油鹽外食及極端健身飲食相關，尤其高糖手搖飲中的果糖，易引發慢性間質性腎炎，不良生活習慣下，年輕人的腎臟可能會提早報銷、進入洗腎階段。

劉桓睿也提醒，近年來健身風氣盛行，許多民眾為了增肌，會攝取乳清蛋白等產品，但對於慢性腎病患者來說，即使初期沒有症狀，在高蛋白攝取超量的情況下，反而會加速腎功能惡化，無益於身體健康，呼籲民眾切勿輕忽健康檢查報告中的警訊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中