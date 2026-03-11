藥膏亂擦出事！26歲女紅疹失控「整片爬到脖子」醫揭原因

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜表示，皮膚紅疹、毛囊炎應對症下藥，過度使用類醇固醇藥膏造成成毛囊炎，嚴重會重則骨質疏鬆、內分泌受抑制。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名26歲小姐胸口長濕疹使用類固醇藥膏塗抹後痊癒，不久又長出紅疹，也使用類固醇藥膏，卻愈抹愈嚴重，紅疹從胸口長滿到頸部，相當恐怖，就醫後發現她過度使用類固醇造成毛囊炎，經口服及外用抗生素及抗黴菌藥物治療，2週後康復。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜表示，皮膚紅疹、毛囊炎應對症下藥，類固醇有抑制免疫功能，過度使用會造成皮膚抵抗力下降，引發皮屑芽孢菌、黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等感染，讓毛囊炎變得更為嚴重，使皮膚萎縮、長紋、痘痘、血絲，或酒糟、口周炎等。

若是一週內使用5、6條藥膏，總量超過50-60公克的話，恐會引發全身性的骨質疏鬆、內分泌受抑制的狀況。

鐘佩宜指出，正常皮膚上原本就存在細菌和黴菌，一旦毛囊被侵入造成發炎，導致毛囊炎，患部周圍會紅腫、搔癢、膿皰、長痘痘，也會有痛感，輕度毛囊炎多能自行痊癒，嚴重發炎就要立即就醫檢查和治療。

毛囊炎應對症下藥，細菌導致的毛囊炎，通常會開立外用抗生素藥膏，1週可痊癒；黴菌性毛囊炎，應使用外用抗黴菌藥膏治療約1至2個月，狀況嚴重則以口服抗生素或抗真菌藥物來診治。

至於濕疹由於有復發性，或造成慢性發炎，皮膚會乾燥、脫屑、搔癢、紅斑、丘疹，通常會以類固醇藥膏減輕發炎，鐘佩宜強調，毛囊炎與濕疹的臨床症狀看來相似，實則不同，一般民眾難以分辨，建議要求助專業醫師。

鍾佩宜提醒，皮膚疹應對症下藥，各式塗抹藥膏的藥性和副作用，使用劑量和頻次都不同，尤其是類固醇藥膏更應遵照仿單使用，也不要把之前看的藥膏拿來繼續塗抹，或自行購買使用，以免加重症狀。

