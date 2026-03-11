國科會領台灣智慧醫療亮相HIMSS 2026布局數位健康與遠距照護

國科會與經濟部率領9家醫院及25家廠商共組智慧醫療國家隊，參與全球指標的醫療資訊管理系統協會展會（HIMSS），展示我國智慧醫療的整合實力與創新成果。（國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會與經濟部以「健康台灣X智慧醫療」為核心主題，率領9家醫院及25家廠商共組智慧醫療國家隊，於3月10日至12日前往美國拉斯維加斯，參與全球最具指標性的醫療資訊管理系統協會展會（HIMSS），展示我國智慧醫療的整合實力與創新成果，積極拓展產業商機。

國科會指出，展出內容橫跨「智慧醫院數位基礎建設（Digital Infrastructure）」、「臨床 AI 智慧應用（Smart Healthcare AI）」，以及「遠距與居家照護（Home Care）」3大核心領域，技術範疇涵蓋電子病歷整合、智慧手術機器人、重症照護及智慧長照等多元醫療場域，呈現深厚研發能量與技術深度，也呈現多項臨床落地的具體成果。

如台北榮民總醫院與中華電信／中華智創共創DeepFlow一站式AI MLOps平台，涵蓋訓練至部署，使AI研發管理時間減半。童綜合醫院則與群邁通訊攜手研發Fusion智慧照護平台，透過精準定位與非接觸監測，有效減輕醫護負擔。

彰濱秀傳醫院則導入整合式智慧影像方案以提升手術效率。中國附醫與長聯科技的「愛寶」機器人，未來預期可替代半數護理工作量。高雄醫學大學ocloop.AI平台與高雄長庚醫院HOPES平台，透過AI深度整合臨床與基因數據，打造精準的癌症診療與追蹤服務。

成功大學與廣達合作的QOCA apc照護包已獲多院導入。國泰醫院透過IMoT系統整合落實高齡個人化照護。義大醫院則推出iBot智慧評估站以提升復健成效。

國科會展後也將安排團隊參訪南加州綜合醫療體系仁愛醫療集團（AHMC Healthcare），透過實地考察醫材在地化營運模式，強化進軍美國市場的落地布局，穩步拓展台灣智慧醫療產業的國際版圖。

