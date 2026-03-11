自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

擺脫洗腎王國惡名！專家籲推動「國家級防治政策」

2026/03/11 14:56

立法院厚生會、台灣腎臟醫學會呼籲，政府應參考過去C型肝炎防治成功經驗，建立腎病防治「國家級策略」。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣歷年來末期腎病發生率、透析盛行率均居於世界之冠，立法院厚生會、台灣腎臟醫學會呼籲，早期、中期腎病往往沒有明顯症狀，許多患者因此輕忽並錯失治療黃金期，政府應參考過去C型肝炎防治成功經驗，建立腎病防治「國家級策略」，明定政策目標與跨部會資源整合，從源頭阻斷患者病程演進。

立法院厚生會秘書長王正旭說，台灣末期腎病發生率、透析盛行率均居於世界之冠，其中末期腎病發生率達到每百萬人口536人，透析盛行率則達到每百萬人口3806人，遠超過日本的每百萬人口2753人、韓國的每百萬人口2608人。

此外，王正旭指出，慢性腎病與國人餘命關係密切，以35至39歲族群來說，透析患者的平均餘命約18.8年，與全民平均餘命45.0年有明顯差距，但研究指出，我國20歲以上成年人中，約有200萬名慢性腎病患者，卻僅有3.5%知道自己罹病，不利於早期介入。

雖目前國民健康署、健保署持續推動相關防治作為，但王正旭指出，目前國內服務早期腎病患者的腎病健康促進機構仍屬少數，政府應擴大並持續提供相關機構服務量能，並透過定期腎功能跟蛋白尿檢測，強化1A至3A期的早期、輕中度腎病患者的健康管理。

厚生會榮譽會長劉建國進一步指出，過去台灣為了面對同為公衛挑戰的C型肝炎，推動「國家消除C肝政策綱領」，以國家高度防治工作，訂定明確的關鍵績效指標，提前達成世界衛生組織的消除C肝目標，我國應比照過去C肝防治經驗，建立跨部會的慢性腎病防治架構、訂定國家防治政策綱領。

台灣腎臟醫學會前理事長黃尚志也認為，目前不論是健檢或醫療照護網的建立，核心指標都是鎖定「降低新發透析人數」，尤其高齡者容易出現共病，是未來一大防治重點，未來應透過早期篩檢、風險分級、接軌國際治療與照護計畫，C肝滅除確實是很好的政策典範。

對此國民健康署長沈靜芬表示，目前成人預防保健年齡已降低到30歲，其中驗血、驗尿可以明確提供民眾了解腎臟健康風險，並提供民眾紅黃綠燈的衛教卡，方便民眾了解自身情況，也結合民眾的健保健康存摺，方便民眾了解自己的健康和相關資訊。

沈靜芬說，國民健康署未來會持續和健保署合作完善早期慢腎整合照護醫療，並增加健康促進機構中的診所數量，未來是否成立腎病專案辦公室，會再帶回衛福部討論。

