水腫別輕忽！ 醫：恐是腎臟發出的求救訊號

〔記者黃政嘉／新北報導〕明天是3月12日是「世界腎臟日」，衛生福利部雙和醫院今天起至3月28日在1樓大廳舉辦「腎好有雙和－全方位腎臟照護衛教展」，向民眾介紹腎臟健康、疾病預防、治療的重要性，今天記者會另邀請1名在院內接受治療的慢性腎臟病謝姓婦人，經腹膜透析治療，14年來在醫療團隊的照顧下，維持穩定生活，鼓勵其他病友正向面對疾病。

衛福部雙和醫院指出，年過5旬的謝婦約在30年前出現莫名水腫，就醫發現是免疫系統異常造成慢性腎臟病，即便服藥，仍在14年前進入末期腎衰竭窘境，腎功能只剩下平常人的10%，需接受透析治療或腎臟移植才能維持生命，在與醫院的腎臟科醫療團隊討論後，考量到年齡及生活因素，決定以較為彈性、自由度高的腹膜透析方式進行治療。

衛生福利部立雙和醫院今天起舉辦腎臟衛教展，副院長吳美儀（右3）、腎臟內科主任高芷華（右4）呼籲民眾重視腎臟健康。（雙和醫院提供）

謝女士表示，14年來已逐漸適應透析治療，重新找回規律作息，工作與日常生活也相當穩定，她鼓勵其他腎臟病友正向面對疾病，只要依照醫療團隊建議配合治療與自我管理，仍能維持良好生活品質。

雙和醫院腎臟科主任高芷華指出，腎臟是人體重要的代謝器官，負責排除體內廢物、調節水分及電解質平衡，但疾病初期往往沒有明顯症狀，因此也被稱為沉默的器官，許多病人往往等到出現水腫、疲倦、食慾不振或尿量異常時才就醫，此時腎功能可能已受到相當程度影響。

她提醒，日常生活中可透過幾個簡單原則保護腎臟，包括控制血壓與血糖、避免長期濫用止痛藥、維持均衡飲食與適當飲水，以及定期健康檢查，尤其有高血壓、糖尿病或有家族病史的族群，更應定期追蹤腎功能，以利及早發現、治療。

高芷華說，腎臟疾病照護需要長期且完整的醫療支持，醫院整合腎臟內科、透析團隊、護理師、衛教師、藥師與營養師等專業醫療人員，從健康促進衛教、慢性腎臟病管理開始，到提供透析治療與腎臟移植等替代療法的全方位照護，協助病人在不同疾病階段，都能獲得合適的醫療服務。

