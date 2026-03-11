自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

水腫別輕忽！ 醫：恐是腎臟發出的求救訊號

2026/03/11 14:35

3/12世界腎臟日前夕，雙和醫院今天起舉辦「腎好友雙和」衛教展，邀請腎友分享面對疾病心境。（雙和醫院提供）

3/12世界腎臟日前夕，雙和醫院今天起舉辦「腎好友雙和」衛教展，邀請腎友分享面對疾病心境。（雙和醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕明天是3月12日是「世界腎臟日」，衛生福利部雙和醫院今天起至3月28日在1樓大廳舉辦「腎好有雙和－全方位腎臟照護衛教展」，向民眾介紹腎臟健康、疾病預防、治療的重要性，今天記者會另邀請1名在院內接受治療的慢性腎臟病謝姓婦人，經腹膜透析治療，14年來在醫療團隊的照顧下，維持穩定生活，鼓勵其他病友正向面對疾病。

　衛福部雙和醫院指出，年過5旬的謝婦約在30年前出現莫名水腫，就醫發現是免疫系統異常造成慢性腎臟病，即便服藥，仍在14年前進入末期腎衰竭窘境，腎功能只剩下平常人的10%，需接受透析治療或腎臟移植才能維持生命，在與醫院的腎臟科醫療團隊討論後，考量到年齡及生活因素，決定以較為彈性、自由度高的腹膜透析方式進行治療。

衛生福利部立雙和醫院今天起舉辦腎臟衛教展，副院長吳美儀（右3）、腎臟內科主任高芷華（右4）呼籲民眾重視腎臟健康。（雙和醫院提供）

衛生福利部立雙和醫院今天起舉辦腎臟衛教展，副院長吳美儀（右3）、腎臟內科主任高芷華（右4）呼籲民眾重視腎臟健康。（雙和醫院提供）

　

   謝女士表示，14年來已逐漸適應透析治療，重新找回規律作息，工作與日常生活也相當穩定，她鼓勵其他腎臟病友正向面對疾病，只要依照醫療團隊建議配合治療與自我管理，仍能維持良好生活品質。

　雙和醫院腎臟科主任高芷華指出，腎臟是人體重要的代謝器官，負責排除體內廢物、調節水分及電解質平衡，但疾病初期往往沒有明顯症狀，因此也被稱為沉默的器官，許多病人往往等到出現水腫、疲倦、食慾不振或尿量異常時才就醫，此時腎功能可能已受到相當程度影響。

　她提醒，日常生活中可透過幾個簡單原則保護腎臟，包括控制血壓與血糖、避免長期濫用止痛藥、維持均衡飲食與適當飲水，以及定期健康檢查，尤其有高血壓、糖尿病或有家族病史的族群，更應定期追蹤腎功能，以利及早發現、治療。

　高芷華說，腎臟疾病照護需要長期且完整的醫療支持，醫院整合腎臟內科、透析團隊、護理師、衛教師、藥師與營養師等專業醫療人員，從健康促進衛教、慢性腎臟病管理開始，到提供透析治療與腎臟移植等替代療法的全方位照護，協助病人在不同疾病階段，都能獲得合適的醫療服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中