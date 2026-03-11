自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

「瘦瘦針」恐致突然失明？研究：同成分週纖達風險較胰妥讚高5倍

2026/03/11 14:07

諾和諾德生產的相關藥物。圖左為核准用於減肥的「週纖達」，右為治療糖尿病的「胰妥讚」。（路透檔案照）

諾和諾德生產的相關藥物。圖左為核准用於減肥的「週纖達」，右為治療糖尿病的「胰妥讚」。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕熱門「瘦瘦針」減肥藥物可能潛藏嚴重的視力危機。最新研究發現，含有相同成分的「週纖達」（Wegovy）與「胰妥讚」（Ozempic），在導致突然失明的風險上存在顯著差異。其中，使用高劑量週纖達減重的患者，出現俗稱「眼中風」的視神經病變機率，比使用胰妥讚的群體高出約5倍。

根據英國《衛報》引述《英國眼科學雜誌》（BJO）發表的最新研究，科學家分析美國食品暨藥物管理局（FDA）不良反應通報數據發現，這兩款由丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）研發的藥物中，用於減肥的週纖達與控制血糖的胰妥讚雖然皆含有「索馬魯肽」（semaglutide）成分，但其視力安全性表現不一。

這類藥物引發的副作用，在醫學上稱為「非動脈性前部缺血性視神經病變」（NAION），俗稱「眼中風」。這是因為流向視神經的血液突然減少，進而引發突然且通常具永久性的視力喪失。雖然這種現象極為罕見，在每1萬名使用藥物的患者中僅約發生1例，但研究顯示其風險與藥物劑量的高低密切相關。

多倫多大學眼科學系專家馬戈林（Edward Margolin）博士指出，視神經受損可能是索馬魯肽的一種「真實副作用」，特別是當減重速度過快或藥物劑量較大時，風險更可能隨之提升。數據進一步揭露，男性患者在使用此類藥物後發生視神經病變的機率，比女性高出3倍。

這項研究精確對比了同成分藥物的劑量與用途差異。核准用於控制糖尿病的「胰妥讚」，每週注射最高劑量為2毫克；而專門核准用於肥胖症減重的「週纖達」，每週最高劑量則高達2.4毫克。研究發現，高劑量的週纖達與突然失明的關聯性最強，這解釋了為何成分相同的藥物，在「減重用途」下的風險高於「糖尿病用途」。

研究人員同時觀察了口服版糖尿病藥「瑞倍適」（Rybelsus）以及另一款熱門藥物「猛健樂」（Mounjaro），目前並未發現這兩款藥物與視力喪失有明顯關聯。分析家推測，瑞倍適因口服吸收受限且藥效較緩慢，可能是其視力風險尚未顯現的原因。

關聯不代表因果 藥廠強調利大於弊

醫學專家強調，此研究僅呈現「關聯性」而非證實因果，英國藥管當局已發布安全通報提醒注意。諾和諾德表示，目前數據尚無合理證據顯示藥物與失明有因果連結，強調該藥在血糖與體重管理上的臨床益處，仍遠高於罕見風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中