「瘦瘦針」恐致突然失明？研究：同成分週纖達風險較胰妥讚高5倍

〔編譯陳成良／綜合報導〕熱門「瘦瘦針」減肥藥物可能潛藏嚴重的視力危機。最新研究發現，含有相同成分的「週纖達」（Wegovy）與「胰妥讚」（Ozempic），在導致突然失明的風險上存在顯著差異。其中，使用高劑量週纖達減重的患者，出現俗稱「眼中風」的視神經病變機率，比使用胰妥讚的群體高出約5倍。

根據英國《衛報》引述《英國眼科學雜誌》（BJO）發表的最新研究，科學家分析美國食品暨藥物管理局（FDA）不良反應通報數據發現，這兩款由丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）研發的藥物中，用於減肥的週纖達與控制血糖的胰妥讚雖然皆含有「索馬魯肽」（semaglutide）成分，但其視力安全性表現不一。

這類藥物引發的副作用，在醫學上稱為「非動脈性前部缺血性視神經病變」（NAION），俗稱「眼中風」。這是因為流向視神經的血液突然減少，進而引發突然且通常具永久性的視力喪失。雖然這種現象極為罕見，在每1萬名使用藥物的患者中僅約發生1例，但研究顯示其風險與藥物劑量的高低密切相關。

多倫多大學眼科學系專家馬戈林（Edward Margolin）博士指出，視神經受損可能是索馬魯肽的一種「真實副作用」，特別是當減重速度過快或藥物劑量較大時，風險更可能隨之提升。數據進一步揭露，男性患者在使用此類藥物後發生視神經病變的機率，比女性高出3倍。

這項研究精確對比了同成分藥物的劑量與用途差異。核准用於控制糖尿病的「胰妥讚」，每週注射最高劑量為2毫克；而專門核准用於肥胖症減重的「週纖達」，每週最高劑量則高達2.4毫克。研究發現，高劑量的週纖達與突然失明的關聯性最強，這解釋了為何成分相同的藥物，在「減重用途」下的風險高於「糖尿病用途」。

研究人員同時觀察了口服版糖尿病藥「瑞倍適」（Rybelsus）以及另一款熱門藥物「猛健樂」（Mounjaro），目前並未發現這兩款藥物與視力喪失有明顯關聯。分析家推測，瑞倍適因口服吸收受限且藥效較緩慢，可能是其視力風險尚未顯現的原因。

關聯不代表因果 藥廠強調利大於弊

醫學專家強調，此研究僅呈現「關聯性」而非證實因果，英國藥管當局已發布安全通報提醒注意。諾和諾德表示，目前數據尚無合理證據顯示藥物與失明有因果連結，強調該藥在血糖與體重管理上的臨床益處，仍遠高於罕見風險。

