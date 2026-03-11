健康網》別以為只有熬夜才傷肝！食藥署示警：進補恐釀肝炎3警訊

食藥署表示，換季或感到疲倦時，有些人會透過中藥進補提振精神，但部分藥品或補品可能對肝臟造成毒性，導致藥品性肝炎。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕一提到傷肝，很多人第一個可能只會想到熬夜或飲酒。不過，食藥署表示，每到換季或感到疲倦時，有些人會透過中藥補品或成藥提振精神，但吃補其實也可能帶來健康風險。尤其部分藥品或補品可能對肝臟造成毒性，導致藥品性肝炎。提醒進補或服藥後，若出現疲勞、食慾差，皮膚或小便顏色變深等症狀，建議儘速就醫抽血檢查肝功能，並進一步決定是否停藥及進行後續處置。

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，肝臟是人體主要的代謝器官，負責解毒與代謝各種藥物，但部分藥品仍可能對肝臟造成毒性，導致「藥品性肝損傷（Drug-Induced Liver Injury, DILI）」。一般來說，藥品性肝損傷大致可分為以下兩種類型：

請繼續往下閱讀...

●本質性肝損傷：這類型的肝損傷通常與藥品劑量有明顯相關，此類藥品會在高劑量下造成可預期的肝損傷。如對乙醯胺酚（Acetaminophen）若攝取過量，會經細胞色素CYP450酵素代謝產生毒性代謝物，導致肝細胞壞死。

●異質性肝損傷：此類肝損傷通常不可預測且與藥品劑量無直接關係，較與個人的基因特徵、免疫狀態有關。例如，安莫西林－克拉維酸（Amoxicillin-clavulanate）是最常見造成異質性肝損傷的藥品之一，可能引起膽汁鬱積型肝炎。

食藥署提醒，當服用的藥品複雜度變高，判斷是哪種藥品造成的藥品性肝炎便會愛得十分困難。因此，醫療人員常常提醒切勿服用來路不明的中草藥或成藥。並建議服藥或進補前，務必告知醫師目前正在吃的所有藥品與補品，若出現疲勞、食慾差，皮膚或小便顏色變深等症狀，建議儘速就醫抽血檢查肝功能，並進一步決定是否停藥及後續處置。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法