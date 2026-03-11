自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

年後胖了嗎？ 名醫教你健康瘦回來！

2026/03/11 13:42

年後體重增加在所難免，醫師建議透過飲食「輕斷食」與運動策略，可有效幫助恢復體態與健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

年後體重增加在所難免，醫師建議透過飲食「輕斷食」與運動策略，可有效幫助恢復體態與健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年後站上體重計，胖了嗎？過年期間大魚大肉，體重增加在所難免，好心肝基金會執行長暨臺大醫院家醫部粘曉菁醫師提醒，若能將增幅控制在2至3公斤內，透過飲食「輕斷食」與運動策略，可有效幫助恢復體態與健康。飲食輕斷食建議諮詢專業醫師及營養師後，先採取12小時進食、12小時休息，或14小時休息、10小時進食的方式，每週執行3-4天即可，並搭配多喝水，讓身體逐步回到健康軌道。

體重管理不只是數字，更與腸道健康息息相關。研究發現腸道菌群越多元，越能降低肥胖與心血管疾病風險。首重就是飲食，美國最新飲食指南也強調：優質蛋白質與蔬菜應成為飲食主角，澱粉則放在最後。好的蛋白質來源以「沒有腳的動物」如魚類優於「兩隻腳」禽類，再優於「四隻腳」紅肉；素食者則可多補充豆類並增加纖維，促進腸道蠕動。值得注意的是，代糖雖能取代糖，但研究發現長期使用可能無法滿足食慾，反而誘發更多進食，而增加體重。

年後減重除了飲食控制，規律運動更是不可或缺。粘曉菁醫師建議，不必一開始就進行高強度運動，而是善用零碎時間快走、伸展，逐步累積生活中的運動量，避免肌肉或關節受傷。持之以恆的運動習慣，才能真正維持健康體態。

粘曉菁醫師特別提醒，體態反映生活樣態，唯有養成良好飲食及運動習慣，才能真正達到健康與快樂的平衡。減重不應集中在短時間內，否則容易造成身材走樣，與其只把焦點放在體重數字，建議可多培養興趣、讓生活多元化，才是身心靈健康的最終目標。

