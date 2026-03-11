男童尿尿像吹水球 嘉基新式包皮槍助「護鳥」

「包皮槍」具備免拆線、出血量極少及復原快速三大優勢。（嘉義基督教醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕許多男孩因包莖而發生尿尿時前端竟然像吹氣球一樣膨脹或是抓著下體喊痛等情形，讓父母相當擔憂，嘉義基督教醫院表示，目前新式「包皮槍」技術相較於傳統手術，具備免拆線、出血量極少及復原快速三大優勢，精準設計能大幅縮短手術時間，並減輕術後的恐懼與照顧壓力。

嘉義基督教醫院小兒外科主任張志洋說，診間常有父母帶著滿臉愁容的孩子因下體狀況而求診，看到孩子包皮推不開就急著想動手術，其實大多數男童在三歲以前，包皮與龜頭通常是緊密黏合，是稱為「生理性包莖」，隨著年齡增長、身體發育，大多數情況會自然好轉。

請繼續往下閱讀...

張志洋說表示，若因長期清潔不當、包皮垢堆積，或是因為反覆的發炎反應，導致包皮開口纖維化，演變成完全推不開的「病理性包莖」，可能成為健康的隱患，若不積極處理，極易造成病菌滋生，進而引發嚴重的泌尿道感染，對孩子的發育與健康造成威脅。

張志洋提供三大居家觀察指標，若孩子出現「尿尿像水球」，排尿時，尿液無法順暢排出，導致前端包皮先像吹氣球一樣膨脹起來，隨後尿液才慢慢滴出，顯示包皮開口過於狹窄，嚴重影響排尿順暢度；「反覆紅腫痛」，會頻繁抓撓下體，且包皮外觀出現紅腫、異常分泌物，通常是發炎的徵兆，反覆發炎讓組織受損，增加疤痕組織的形成；「異常白點與硬塊」，若在包皮開口處觀察到白色疤痕，或是隔著包皮摸到硬硬的塊狀物，通常是長期堆積且帶有異味的包皮垢，代表清潔死角已經造成問題，建議應尋求小兒外科醫師的專業評估。

張志洋說，許多父母為了乾淨會試圖用力推開孩子的包皮，但易造成脆弱組織撕裂傷，若產生傷口，癒合後形成的疤痕會讓包皮開口變得更小、更硬，陷入更嚴重的病理性包莖惡性循環，正確的做法是適度清潔，若有異常則交由專業醫師評估，切勿「自己嚇自己」或動手強行處理。

嘉義基督教醫院小兒外科主任張志洋說明男童包莖問題。（嘉義基督教醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法