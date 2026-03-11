健康網》女性做試管容易罹癌？醫提研究解析

近日有傳言指出，做人工生殖容易提高女性罹患卵巢癌的風險；對此婦產科醫師蘇怡寧提研究解析。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期有項說法，在醫學界與網路熱烈討論：進行人工生殖，易增加女性罹患卵巢癌的風險。對此蘇怡寧在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，人工生殖技術並不會顯著增加女性罹患大多數癌症的風險；但某些特定族群（如有子宮內膜異位症、ART時年齡較大），則可能有輕微的風險。

蘇怡寧表示，人工生殖技術（ART）並不會顯著增加女性罹患大多數癌症的風險；但某些特定族群（如有子宮內膜異位症、ART時年齡較大）可能有輕微風險上升，需持續監測並個別化諮詢。

蘇怡寧表示，多數大型世代研究與系統性回顧指出，人工生殖並不會顯著增加女性罹患侵襲性卵巢癌乳癌或子宮內膜癌的風險。但在有子宮內膜異位症或低生育力的女性，邊緣型卵巢腫瘤及乳癌原位癌的風險略有上升。

人工生殖相關卵巢癌風險主要與患者本身的特性（如不孕、低生育力、子宮內膜異位症）有關，而非人工生殖本身。高劑量或多次使用克羅米芬（clomiphene）可能增加子宮內膜癌風險；但多數資料未能排除多囊卵巢症候群及肥胖等混雜因素。

另外，女性於較高年齡接受人工生殖時，乳癌風險有輕微上升，建議持續監測。但目前證據顯示主要是患者年齡或不孕狀況，而非人工生殖治療本身導致。

蘇怡寧總結，人工生殖並不會顯著增加大多數癌症風險，僅特定族群需注意，並應根據個人狀況進行風險評估與諮詢。最後蘇怡寧再次說明，風險評估不是只問有沒有；而是必須同時問，暴露量暴露途徑暴露頻率以及暴露窗。

