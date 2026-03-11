GLP-1減肥藥骨鬆風險增30％ 美研究關注長期影響

GLP-1類減肥藥（俗稱瘦瘦針）通常採皮下注射方式使；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項在美國骨科醫師學會（AAOS）年會發表的研究發現，GLP-1 類減肥藥使用者在五年內罹患骨質疏鬆的風險增加近30%。研究人員指出，這項趨勢可能與快速減重造成的骨代謝變化有關。

《華盛頓郵報》報導指出，這項研究目前僅以摘要形式發表，尚未經過完整同行評審。研究團隊分析近15萬名患者紀錄後發現，長期使用GLP-1 類藥物者，五年內罹患骨質疏鬆症的風險增加約 30%，痛風風險上升 12%，骨軟化症風險則增加超過150%。

除了骨骼密度，研究亦觀察到使用者發生肌腱斷裂的風險有所增加。數據顯示，使用該類藥物者五年內發生胸大肌、旋轉肌袖及阿基里斯腱（Achilles tendon）斷裂的機率增加了 50%。賓州大學臨床骨科副教授霍內夫（John Gabriel Horneff）指出，部分病例顯示患者在伸手支撐或提重物等日常活動中出現肌腱撕裂，這可能與快速減重導致肌肉與結締組織失衡有關。

研究人員提出三項假設 可能影響骨骼重建

針對成因，研究人員提出三種假設。第一是藥物可能干擾骨代謝荷爾蒙；第二是食慾抑制導致關鍵礦物質攝取不足；第三則是「機械負荷」驟降，由於體重快速下降，骨骼不再承受原有的重力擠壓，可能影響骨骼重建過程。塔夫茨大學（Tufts University）教授羅森（Clifford Rosen）強調，雖然減肥藥對心血管有益，但對停經後婦女等高風險族群，額外的骨折風險可能具有影響。

醫療專家強調，雖然GLP-1類藥物具有顯著臨床益處，但高風險族群在療程期間應更積極監控骨骼狀態。賓州大學教授霍內夫（John Gabriel Horneff）建議，使用者可諮詢醫師進行DEXA骨密度掃描：這是一種低輻射、只需躺著檢測約10分鐘，就能精確測量脊椎與髖部骨骼強度的X光檢查。

除了定期篩檢，醫師也建議配合補充維生素D與鈣質，並加入適度的負重運動（如快走、深蹲），透過給予骨骼適當壓力來刺激重建，以處理快速減重可能帶來的結構性風險。

