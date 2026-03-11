自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》郭富城60歲凍齡祕訣曝光 專家揭咖啡安全攝取量

2026/03/11 11:18

香港天王郭富城在演唱會上談到自己60歲，他分享自己「保養秘訣」是愛喝咖啡。（資料照）

香港天王郭富城在演唱會上談到自己60歲，他分享自己「保養秘訣」是愛喝咖啡。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕香港天王郭富城在演唱會上談到自己已60歲，他開玩笑說「我自己都不相信我60啦！」他還分享自己的「保養秘訣」就是喝咖啡，並透露一天要喝10幾杯咖啡，引來全場大笑。關於咖啡安全攝取量，根據衛福部衛教資料指出，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。要注意的是，有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。

郭富城將自己驚人的凍齡狀態，歸功於「逆生長」，這段充滿自信又不失風趣言論，迅速在Threads引發熱議。

關於咖啡攝取量，根據衛福部衛教資料表示，據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響；有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用；骨質已有疏鬆情形時，如仍想享用咖啡的美味，請記得多補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。

衛福部說明，現煮咖啡的咖啡因含量受咖啡豆品種、來源不同或沖泡技術、機型差異等因素影響，咖啡因含量變動較大。衛生機關配合行政院消費者保護處（以下簡稱消保處）輔導現煮咖啡業者以紅黃綠標示區分咖啡因含量：

●紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上

●黃色代表每杯咖啡因總含量100-200毫克

●綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下

同樣是咖啡差在哪？李氏聯合診所營養師曾建銘指出，淺焙與深焙在生理機轉上幾乎可視為兩種不同的機能性飲品，想加強抗氧化、促進代謝，可選擇淺焙；若在意胃部舒適度，深焙則是較友善的選擇。

曾建銘曾在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，從營養生化角度，解析兩者的物質差異：

●淺焙，綠原酸的「最大化保留」

關鍵物質為綠原酸，化學機轉在於綠原酸極不耐熱。隨著烘焙溫度超過200°C，綠原酸會快速斷裂、降解。淺焙咖啡保留了最高濃度的綠原酸，具有顯著的抗氧化、抗發炎能力，並能輔助調節糖脂代謝。針對代謝症候群風險群、或有體重管理需求的個案，淺焙是優選。

●深焙，胃部保護因子的「合成」

關鍵物質為N-甲基吡啶（NMP），化學機轉在於生豆中並不含NMP。它是在烘焙過程中，由葫蘆巴鹼經熱降解後「再合成」的衍生物。研究證實NMP能阻斷胃部壁細胞的酸分泌訊號，降低胃酸分泌，且深焙過程中，刺激胃黏膜的蘋果酸、檸檬酸已被破壞殆盡。因此，針對胃食道逆流、胃潰瘍病史或易胃部不適者，深焙具有較高的耐受性。

相關新聞請見

60歲郭富城凍齡謙稱逆生長 罕見發表「囂張」言論

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中