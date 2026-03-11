健康網》郭富城60歲凍齡祕訣曝光 專家揭咖啡安全攝取量

香港天王郭富城在演唱會上談到自己60歲，他分享自己「保養秘訣」是愛喝咖啡。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕香港天王郭富城在演唱會上談到自己已60歲，他開玩笑說「我自己都不相信我60啦！」他還分享自己的「保養秘訣」就是喝咖啡，並透露一天要喝10幾杯咖啡，引來全場大笑。關於咖啡安全攝取量，根據衛福部衛教資料指出，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。要注意的是，有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。

郭富城將自己驚人的凍齡狀態，歸功於「逆生長」，這段充滿自信又不失風趣言論，迅速在Threads引發熱議。

關於咖啡攝取量，根據衛福部衛教資料表示，據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響；有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用；骨質已有疏鬆情形時，如仍想享用咖啡的美味，請記得多補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。

衛福部說明，現煮咖啡的咖啡因含量受咖啡豆品種、來源不同或沖泡技術、機型差異等因素影響，咖啡因含量變動較大。衛生機關配合行政院消費者保護處（以下簡稱消保處）輔導現煮咖啡業者以紅黃綠標示區分咖啡因含量：

●紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上

●黃色代表每杯咖啡因總含量100-200毫克

●綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下

同樣是咖啡差在哪？李氏聯合診所營養師曾建銘指出，淺焙與深焙在生理機轉上幾乎可視為兩種不同的機能性飲品，想加強抗氧化、促進代謝，可選擇淺焙；若在意胃部舒適度，深焙則是較友善的選擇。

曾建銘曾在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，從營養生化角度，解析兩者的物質差異：

●淺焙，綠原酸的「最大化保留」

關鍵物質為綠原酸，化學機轉在於綠原酸極不耐熱。隨著烘焙溫度超過200°C，綠原酸會快速斷裂、降解。淺焙咖啡保留了最高濃度的綠原酸，具有顯著的抗氧化、抗發炎能力，並能輔助調節糖脂代謝。針對代謝症候群風險群、或有體重管理需求的個案，淺焙是優選。

●深焙，胃部保護因子的「合成」

關鍵物質為N-甲基吡啶（NMP），化學機轉在於生豆中並不含NMP。它是在烘焙過程中，由葫蘆巴鹼經熱降解後「再合成」的衍生物。研究證實NMP能阻斷胃部壁細胞的酸分泌訊號，降低胃酸分泌，且深焙過程中，刺激胃黏膜的蘋果酸、檸檬酸已被破壞殆盡。因此，針對胃食道逆流、胃潰瘍病史或易胃部不適者，深焙具有較高的耐受性。

