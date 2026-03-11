自由電子報
兩性生殖

新生兒創新低！凍卵能救少子化？專家：使用率僅2成恐延後生育

2026/03/11 11:24

晚婚晚育趨勢也明顯上升，「凍卵」逐漸成為女性保存生育力的選項。示意圖，圖中人物與新聞無關，（圖取自PhotoAC）

晚婚晚育趨勢也明顯上升，「凍卵」逐漸成為女性保存生育力的選項。示意圖，圖中人物與新聞無關，（圖取自PhotoAC）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2026年2月台灣新生兒僅6523人，創歷史新低，少子化情況持續加劇。撇除不育，晚婚晚育趨勢也明顯上升，「凍卵」逐漸成為女性保存生育力的選項。國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫指出，近3年社會性凍卵人數增加約2至3成，但受限法規需具婚姻關係才能領用，實際使用率僅14%至20%。他提醒，凍卵並不等於生育保障，反而可能讓生育時間持續延後，建議凍卵後3至5年內應盡快領用。

賴宗炫說明，目前生殖醫學多採用「玻璃化冷凍」技術，也就是超快速冷凍方式，可讓卵子在解凍後的存活率達90%以上，大幅提升未來受孕的機會。這項技術最初主要用於癌症患者在化療前的「醫療性凍卵」，協助保留生育能力。但近年隨著媒體討論、明星分享與職場女性增加，「社會性凍卵」逐漸成為主流，不少女性希望先保存卵子，再規劃未來生育。

不過，凍卵人數雖增加，實際使用比例卻不高。賴宗炫指出，根據研究，社會性凍卵的提領使用率僅約14%至20%。原因之一是許多女性因單身而選擇凍卵，但台灣現行「人工生殖法」規定，解凍卵子進行體外受精與胚胎植入必須具有合法婚姻關係，若數年後仍未結婚，就可能面臨「卵子能存卻不能用」的情況。

此外，賴宗炫也提醒，凍卵並非長期保存的萬靈丹。雖然卵子品質會停留在凍存當下的年齡，但若存放時間過長，仍可能出現「凍傷」風險。他建議，凍卵可作為短期備案，最好在3至5年內規劃使用，避免存放過久影響品質。

若欲有效解決少子化問題，除了提供凍卵補助，法規是否應針對未婚女性鬆綁是關鍵之一，賴宗炫說：「凍卵雖保存年輕卵子，但同時可能讓女性在心理上更傾向延後生育，因此未必能直接解決少子化問題。」他認為，隨著晚婚、不婚趨勢增加，調整人工生殖法規，或搭配更完整的生育與育兒支持政策，這些將會是未來少子化討論的重要議題。

