許維恩術後3個月現身 乳房切除後「整片麻木」有解

許維恩表示，自己是在健檢發現異常。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕藝人許維恩日前因乳癌接受乳房切除手術，並同時進行重建，今天是她術後3個月首度現身分享經驗，呼籲民眾不要害羞及恐懼，及早做好乳癌防治；而林口長庚醫院整形外科團隊在為她進行乳房重建手術中，同步進行神經接合，讓她的乳房逐步恢復感覺。

乳癌為台灣女性發生率第一名的癌症，每年新增約1.8萬名病例。許多患者在接受乳房切除手術後，即使透過乳房重建恢復外觀，仍常面臨乳房感覺喪失的問題。林口長庚醫院顯微重建整形外科主治醫師張乃仁表示，乳房皮膚與乳頭乳暈的主要感覺神經多來自肋間神經，當患者接受乳房切除手術時，移除乳腺組織的同時也會切斷這些神經，使手術側乳房失去觸覺、冷熱與疼痛感。

林口長庚醫院顯微重建整形外科主治醫師張乃仁說明，乳房神經重建，可以恢復乳房功能感知。（記者羅碧攝）

張乃仁指出，乳房神經重建在國外其實已研究多年，但臨床應用並不普遍。美國過去多使用人工神經進行重建，但人工神經長度約只有7公分，且價格約1萬美元，成本高昂，因此在全球推廣並不容易。

為解決這個問題，林口長庚團隊自2018至2019年間開始結合乳房外科與顯微重建外科團隊共同研究，在乳房切除與乳房重建完成後，利用胸腔內的肋間神經進行延長，再將神經接到乳頭或未來乳頭位置，使神經重新生長並逐步恢復感覺。

許維恩（左）術後恢復良好，和黃嫆茹醫師交換意見。（記者羅碧攝）

張乃仁表示，患者術後約6個月開始出現感覺，在接受客製化復健後，約2年可恢復7至8成感覺，若持續復健，4年後，甚至可達約9成恢復。目前長庚醫院已累積超過350例案例，患者整體滿意度高。

他指出，這項手術最大的困難在於操作空間非常小。乳房切除手術通常只留下約3至4公分的側胸傷口，而神經重建必須在不延長傷口的情況下，在顯微鏡下找到神經並進行吻合與延長，通常需要準備約20至25公分神經進行延長，因此對手術技術要求相當高。

張乃仁也表示，長庚團隊使用的是自體神經，不需另外取用腳部或其他部位神經，也不像人工神經需要額外費用，整體手術時間約增加1小時，目前在團隊合作下已能穩定執行。

林口長庚醫院顯微重建整形外科主治醫師黃嫆茹指出，乳房重建手術目前已相當普及，而乳房感覺重建則是在外型重建後的重要進階技術。乳房切除後因感覺不敏銳，患者較容易因燙傷或外傷而未及時察覺，因此若患者有需求，醫師會評估是否進行神經重建。

林口長庚乳房重建研究團隊並針對132名接受乳頭保留乳房切除手術的患者進行前瞻性比較。結果顯示，接受神經重建患者相較沒有接受神經重建的患者，不管在滿意度、心理社交健康與性生活品質上的評分均顯著提升，且皮膚發炎、搔癢、濕疹與不適等去神經化症狀明顯減少。客觀感覺測試亦證實，感覺恢復程度與生活品質評分呈現顯著相關。

這項研究成果刊登於2025年5月外科領域的頂尖國際期刊《國際外科雜誌》（International Journal of Surgery），。

黃嫆茹表示，長庚醫院已完成逾350例神經重建手術，在自體組織重建患者中，尤其是立即性重建者，超過8成會選擇接受感覺重建；接受義乳重建的患者，也有越來越多人選擇這項手術。

不過，黃嫆茹提醒，並非所有患者都適合進行神經重建。例如若患者需進行雙側乳房切除合併顯微手術重建，手術時間可能較長，醫師可能會考量縮短手術時間而不進行神經重建，或改採人工神經方式。此外，患者意願及是否能接受較長麻醉時間，也是是否進行手術的重要考量。

黃嫆茹和張乃仁兩位醫師表示，乳房重建手術正逐漸從「外型重建」走向「功能重建」，希望未來讓乳癌患者不僅恢復外觀，也能找回乳房感覺，進一步提升生活品質。

林口長庚乳房神經重建手術，使用肋間神經移植重建乳房感覺神經。（林口長庚醫院提供）

許維恩（中）術後3個月現身分享經驗。（記者羅碧攝）

