健康 > 抗老養生 > 運動復健

61歲清潔婦雙膝退化忍痛不理 軟骨突脫落趴地

2026/03/11 09:58

吳婦雙膝置換人工膝關節後第二天，爬樓梯進行復健。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣隊長陳傑憲在世界經典棒球賽中左手指骨裂，骨科醫師提醒，受傷就是要休息才能恢復，否則恐造成不可逆的傷害。台中一名61歲吳姓婦人，長期擔任清潔工作，每天都要打掃或搬重物，膝蓋受傷只吃止痛藥，導致膝關節加速退化，日前下班後突然跌倒無法站穩，事後拿助行器才能走路，最後開刀置換雙膝人工關節才能正常走路。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，吳婦有嚴重的退化性關節炎，走路重心不穩已經變形，但卻不理會，靠吃止痛藥、拿助行器維持日常生活，因姿勢不對、軟骨突然脫落到關節內，磨損到關節，讓患者走路痛到受不了，趴在地上無法起身，最後才就醫決定開刀。

王芳英說，「人工膝關節受傷或退化，要像棒球選手一樣，一定要休息，避免傷勢更嚴重。」不少年輕人運動、重訓或打棒球，萬一膝蓋軟骨損傷或十字韌帶受傷，甚至是骨裂、骨折，切記要充分休息讓肌力恢復，否則日後有可能產生關節炎。目前臨床上很多高齡患者，受傷後皆在忍痛，幾乎都拖到不能再拖，痛到無法忍耐才願意就醫。

吳婦說，從事清潔工作15年，上班期間幾乎站著，要提水、消毒搬重物。有一天下班後突然莫名的跌倒，站也站不穩，先看復健科後吃消炎止痛藥後，但是都沒改善，後來連爬樓梯都有困難，甚至要助行器才能順利走路，在家人鼓勵後，決定開刀置換雙膝，能順利走路，也可以運動，心裡很開心。

