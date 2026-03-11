自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

細胞間快遞員「外泌體」生醫界新星 花蓮慈濟醫院啟動產學合作

2026/03/11 10:00

花蓮慈濟醫院長林欣榮（左）與一曜再生董事長李冠緯（右）代表簽署合作意向書，以及花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心主任孫立易（中）。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院長林欣榮（左）與一曜再生董事長李冠緯（右）代表簽署合作意向書，以及花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心主任孫立易（中）。（花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕外泌體是間質幹細胞分泌出來的小囊泡，近年在生醫領域備受關注，能在細胞間傳遞訊息，花蓮慈濟醫院與一曜再生醫學科技公司昨簽立合作意向書，攜手推動外泌體產學合作，將共同建立符合衛生福利部食品藥物管理署《人類胞外體製劑臨床試驗申請指引（草案）》的外泌體品質管理系統，為未來外泌體產品邁向臨床試驗與醫療應用奠定基礎。

花蓮慈院長林欣榮說，外泌體（Exosomes）是細胞所分泌30到150奈米大小微型囊泡，在再生醫學、神經修復及健康保健等領域皆展現研究潛力，而花蓮慈院具備完善的細胞與外泌體製備場域與專業團隊，透過與「一曜再生」合作，希望共同建立符合國內外規範的外泌體製程與品質管理系統，讓台灣在再生醫療領域持續提升能見度。

花蓮慈濟醫院長林欣榮。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院長林欣榮。（花蓮慈院提供）

花蓮慈院指出，近年再生醫療技術快速發展，隨著《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》等「再生醫療雙法」逐步上路，以及《人類胞外體製劑臨床試驗申請指引（草案）》發布，再生醫療產品的研發與臨床應用也逐步走向制度化與法規化。為了強化外泌體製程與品質控管，提升未來臨床應用的可行性，花蓮慈院與一曜再生簽署合作意向書，並由亞太再生醫學學會理事長林凱信擔任見證人。

一曜再生董事長李冠緯說，2026年可說是臺灣再生醫療法制推動的重要起點，一曜再生目前聚焦醫學美容、肌少症、肝臟纖維化逆轉、眼科及生髮等方向進行研發，外泌體產業若要真正升級，須回到研發深度與品質合法合規的基礎，未來也將持續挹注資源投入產品開發。

一曜再生董事長李冠緯。（花蓮慈院提供）

一曜再生董事長李冠緯。（花蓮慈院提供）

一曜再生於2025年進駐基因暨幹細胞研製中心獨立GTP實驗室空間，進行外泌體製程開發。花蓮慈院基因暨幹細胞研製中心主任孫立易分享，花蓮慈院為台灣率先建置GTP實驗室的醫學中心之一。這次合作聚焦建立外泌體品質管理與安全監控機制，包括來源可追溯、成分穩定與製程一致性等，確保未來產品在臨床試驗與醫療應用上具備安全與品質基礎。

