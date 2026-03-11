自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》健康餐盒吃不瘦？ 營養師教3招聰明換菜

2026/03/11 17:02

非健身族的上班族，若選擇健康餐盒。營養師楊斯涵建議將餐盒食物微調一下，把澱粉類配菜換成一般的綠色蔬菜。（北捷提供）

非健身族的上班族，若選擇健康餐盒。營養師楊斯涵建議將餐盒食物微調一下，把澱粉類配菜換成一般的綠色蔬菜。（北捷提供）

〔健康頻道／綜合報導〕餐餐都吃健康餐盒卻瘦不下來，上班族難免很沮喪。營養師楊斯涵指出，「健康便當」其實原本最適合的族群是增肌健身族！

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，上班族的午餐首選從傳統油膩便當，變成了主打原型食物的「健康便當」。但「明明都吃得很清淡健康了，為什麼體重還是卡關，而且吃飽後總是昏昏欲睡呢？」

這個疑問讓上班族很困擾，尤其一個健康餐盒的價錢不算親民，楊斯涵表示，對於剛經歷完高強度重量訓練的人來說，身體急需大量的碳水化合物來補充肌肉消耗的肝醣，並搭配蛋白質來修復肌肉。在這種情況下，吃下大量的優質原型澱粉（飯＋地瓜＋南瓜）是非常棒的選擇。

但是，對上班族來說，久坐辦公室的上班族或是「正在控制熱量的減脂族」，楊斯涵指出，活動量根本不足以消耗這些醣份。這種「主食是澱粉、配菜也是澱粉」的疊加組合，反而會讓血糖快速飆升，多餘的熱量也會轉化為脂肪囤積，不僅不利於體重控制，更會讓你下午在辦公桌前昏昏欲睡。

不過想要吃健康點又不是健身族，楊斯涵建議可以將餐盒食物微調一下，把澱粉類配菜換成一般的綠色蔬菜。這個調整，能為身體帶來3大好處：

●精準控制總碳水：確保一餐的澱粉來源「單純化」（以五穀飯為主），避免在不知不覺中吃下超標的熱量。

●增加膳食纖維：多吃一份蔬菜能補充植化素與維生素，滿滿的膳食纖維更能延緩血糖上升的速度。血糖穩定了，飯後自然精神更好！

●優化營養比例：把澱粉換成蔬菜後，便當的組成會更貼近「菜：肉：飯=2：1：1」的健康餐盤黃金比例。

若是店家告知無法換菜，楊斯涵再傳授2招，可以輕鬆化解：

1.直接「飯減半」：既然配菜已經有地瓜或南瓜了，點餐時可以直接要求店家把底下的五穀飯減少一半，從源頭控制這一餐的總醣量。

2.留作「下午茶點心」：另一個好方法是把便當裡的地瓜先挑出來，留到下午肚子餓時當作健康的點心吃。這樣不僅能有效分散熱量與碳水攝取，還能解決下午嘴饞的困擾！

