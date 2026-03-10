自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》雪碧鼻子動刀7次！ 心理師揭「容貌焦慮」71％卡在五官

2026/03/10 20:15

網紅雪碧整形整不停，自曝得了「容貌焦慮」，佳齡健康診所表示，對於這樣族群不要過度批評或說理，可請個案尋求身心科幫助。（取自雪碧IG）

網紅雪碧整形整不停，自曝得了「容貌焦慮」，佳齡健康診所表示，對於這樣族群不要過度批評或說理，可請個案尋求身心科幫助。（取自雪碧IG）

〔健康頻道／綜合報導〕網紅雪碧自曝得了很嚴重的「容貌焦慮症」，單是鼻子重整已動了7次手術，全身整形次數頻繁。佳齡健康診所心理師指出，一般來說青少年對於自己的外貌比較在意、敏感。根據統計，就診病患中至少有3分之1對外表不滿意，其中71%集中在五官上面，若以性別區分，以女性較多。

根據佳齡健康診所衛教資料指出，過去因疫情，大家戴口罩快3年，當時要脫下口罩，最難以適應是青少年，深怕被他人人品頭論足，脫下口罩後的「容貌焦慮症」容易成為後疫情時代的「心理疾病」。

佳齡診所表示，「容貌焦慮」在醫學上並非診斷病名，泛指一個人對外表過度在意，甚至出現較負面的想法，特別是在五官方面。

有些文獻指出，青春期開始出現第二性徵到成熟階段，身體與心智狀況正急速發展，一旦外觀開始被嘲笑，比較早熟的小朋友會承受更大的壓力。疫情這幾年大家都戴著口罩，現在要拿下口罩，確實有些孩子會感到焦慮，甚至有青少年因為對外表過度在意，而出現飲食障礙，甚至是厭食症。

43歲雪碧曾表示，自己從18歲開始整形，20年來，已砸下千餘萬元，動刀部位額頭、鼻子、眼睛、下巴等。而這次她又不滿意自己的鼻子。

不過，佳齡診所認為，在青少年較容易出現容貌焦慮，低自尊、沒有安全感之族群，或者是面對外界不友善批評、長期接觸過度強化外表的價值，這些因素都容易讓人對外貌愈來愈在意，甚至變成一種壓力。

如何察覺有「容貌焦慮」的傾向，心理師指出，出門打扮從半小時變成2-3小時，或者不停搜尋化妝、服裝搭配和髮型等資訊，至於青少年這些傾向已嚴重影響到睡眠、課業或日常生活作息，甚至不吃飯存錢等，表示在意容貌已經形成一種壓力，都可能是容貌焦慮的徵兆。

若發現周遭的人疑有「容貌焦慮」，心理師建議，要有同理心，切記不要批評或說理，若徵兆太嚴重，佳齡診所建議，可求助身心科，尋求專業諮詢。

