健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

台南樂活集團攜手敏惠醫護 打造長照人才直通車

2026/03/10 17:40

樂活集團院長王曉嵐在會中分享長照產業第一線的實務經驗。（樂活集團提供）

樂活集團院長王曉嵐在會中分享長照產業第一線的實務經驗。（樂活集團提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕長照人才需求持續增加，台南樂活集團與柳營敏惠醫護管理專科學校簽署產學合作備忘錄，透過實習合作、專業交流與人才培育機制，共同建立長照人才培育與就業銜接平台，讓學生接觸實務為投入長照做好準備。

此次合作由樂活集團院長王曉嵐與敏惠醫護管理專科學校校長孫逸民共同簽署，樂活集團團隊也出席見證，並於現場與師生進行交流、互動踴躍，學生尤其針對長照職涯發展、薪資福利、實習制度，及宿舍申請等議題，與樂活團隊熱烈討論。

王曉嵐指出，隨著高齡人口增加，長照服務型態日益多元，人才培育更顯重要；透過產學合作，讓學生在求學期間接觸實務，有助縮短學用落差，也能培養具專業能力與服務精神的長照人才；自己是柳營媳婦，有機會回饋柳營學校別具意義。

王曉嵐也提到，未來樂活集團將推動「敏惠長照人才直通車」專案，透過實習培育、專業交流與就業銜接機制，協助學生畢業後順利投入職場，並體驗多元職涯歷練機會；另提供敏惠學生海外見習獎學金，鼓勵學生拓展國際視野，提升專業。

孫逸民表示，長期照護與健康促進管理科學生在完成實習後，學校將提供彈性排課機制，讓學生能提早銜接就業機會，畢業即可直接投入職場。

樂活集團督導侯宇隆表示，樂活服務體系涵蓋居家服務、日照中心、住宿式機構、診所醫療、團膳、交通接送及身心障礙服務據點，提供從健康促進到長期照護的整合服務。長健科學生未來若投入長照產業，在樂活集團也能依不同業別發展。

樂活集團院長王曉嵐（右）與敏惠醫護校長孫逸民簽署產學合作備忘錄。（樂活集團提供）

樂活集團院長王曉嵐（右）與敏惠醫護校長孫逸民簽署產學合作備忘錄。（樂活集團提供）

台南樂活集團與柳營敏惠醫護管理專科學校簽署產學合作備忘錄。（樂活集團提供）

台南樂活集團與柳營敏惠醫護管理專科學校簽署產學合作備忘錄。（樂活集團提供）

