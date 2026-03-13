健康網》全球5大長壽「藍色寶地」揭密 營養師曝3共通習慣

專家表示，分析「藍色寶地」居民的日常生活的共通點，普遍攝取「原型食物」，較少食用肉類以及加工食品；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人提到長壽，往往聯想到臥床或長期服藥，現代人更期待的是「健康地老去」。營養師何沂霖引述研究指出，全球有5個被稱為「藍色寶地」（Blue Zones）的地區，當地居民不僅壽命較長，多數人在高齡時仍能獨立生活，分析居民的日常生活的共通點包括：普遍攝取「原型食物」，大多為植物性食物；沒有上健身房的運動計畫，而是每天都活動；有歸屬感的社群生活，經常與人互動。

什麼是藍色寶地？何沂霖在臉書發文分享，目前全球已知長壽人口比例最高的地區，至今被廣泛認可的5個藍色寶地是：日本沖繩、義大利薩丁尼亞、哥斯大黎加尼科亞、希臘伊卡利亞島、美國加州洛馬琳達。即使看似是5個完全不同文化、飲食的地區跟國家，歸納不同國家的居民，有幾項共通點：

請繼續往下閱讀...

●攝取原型食物

何沂霖說明，大部分飲食是植物性食物，包含豆類、蔬菜、全穀、堅果、辛香料，較少食用肉類以及加工食品。

沖繩人的主食是富含花青素的紫薯，經常使用的食材是豆腐、苦瓜，當地人有一句話是飯吃8分飽；薩丁尼亞的菜餚會使用番茄、大蒜、橄欖油、豆類，還有羊奶酪及在地生產的紅酒；哥斯大黎加的主食是玉米、南瓜以及豆類；伊卡利亞食用大量的在地蔬菜、高純度的初榨橄欖油、豆類、堅果跟羊奶酪；洛瑪琳達人的餐桌主角是豆類、蔬菜、水果、全穀、堅果。

●他們沒有上健身房的運動計畫，而是每天都活動

居住在藍色寶地的人民，每天幾乎都要走路、爬坡、種菜、做家事，低強度且長時間的活動，不只可以增加消耗，長時間也能提升身體的代謝。

●有歸屬感的社群生活，經常與人互動

多數的長壽人民會有自己的信仰，固定參與信仰活動，或者屬於某種社區團體，經常與有相同想法的人相處、社交，且與家人住得近，生活中較少感到孤獨。

何沂霖總結，透過飲食、運動與心理健康三方面的平衡，是邁向健康長壽的重要關鍵。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法