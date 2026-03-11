健康網》腎友早餐別亂吃！ 醫揭7大地雷：綠拿鐵、燕麥都入列

洪永祥診所院長洪永祥指出，綠拿鐵是健康排毒飲品，地雷在於其中的菠菜、香蕉等都是鉀離子高的食物。腎功能受損時，高血鉀會直接導致心律不整甚至心跳驟停；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣被稱為「洗腎王國」，為此許多人飲食也小心翼翼，但你真的吃對了嗎？洪永祥診所院長洪永祥分享，1位患者因健檢發現腎臟病3期而天天早餐改喝綠拿鐵。未料2個月後某天因暈倒而送醫，檢查報告顯示，除腎功能急性惡化外，狂喝綠拿鐵也導致血鉀濃度飆高，導致腎功能再滑落。提醒慢性腎臟病是沉默殺手，日常飲食須特別留意，以常見早餐來說，7大地雷腎友尤須小心。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，如同上述案例所述，很多人以為自己活得像個養生大師，每天早起打蔬果汁、泡全穀麥片，結果抽血報告一出來，鉀離子飆高到危險邊緣、磷酸鹽數值完全失控。這不是你不努力，而是你對早餐的「健康定義」完全套錯了公式。

請繼續往下閱讀...

此外，洪永祥也進一步整理出以下7大常見早餐地雷，提醒腎友應盡量避免，以免默默吞噬你的腎功能：

第1名：漢堡、熱狗配奶茶

漢堡＋熱狗＋奶茶不是單一食物，而是加工肉品與磷酸鹽的組合，且幾乎把所有對腎臟不利的因素都集結在一起。

第2名：綠拿鐵與精力湯

綠拿鐵是健康排毒飲品，地雷在於果汁中的菠菜、香蕉、奇異果等都是鉀離子高的食物。腎功能受損時，鉀離子排泄不順，高血鉀會直接導致心律不整甚至心跳驟停。根據研究指出，高鉀血症也是腎病患者最危險的併發症，蔬菜務必先燙過再吃。

第3名：清粥小菜配醬瓜

這是長輩最愛的選擇，看起來清淡如水，但稀飯本身就是高升糖指數食物，配菜如醬瓜、肉鬆、豆腐乳、鹹蛋，全是鹽分醃漬出的加工品。過量攝取鈉會導致水分滯留，增加腎臟排泄壓力。

第4名：燒餅油條

這個常見的傳統早餐地雷是油條高油且高熱量，且製作過程中為了增加酥脆，常加入含鋁或含磷的膨鬆劑。研究指出，肥胖與代謝症候群會顯著增加蛋白尿的風險，讓腎功能掉得更快。

第5名：燕麥與早餐麥片

為了口感好，市售麥片常添加磷酸鹽，全穀類天然磷含量也極高。對一般人是比白米飯更健康的食物，但腎友磷排不掉，會引發皮膚發癢、骨頭脆化，甚至心血管鈣化。

第6名：鐵板麵

除鐵板麵為加工麵條，添加的黑胡椒醬或蘑菇醬多是由大量的鹽、油脂、糖以及修飾澱粉調製而成，還帶有各式增稠劑。1份鐵板麵的鈉含量可能超過1200毫克，佔了腎友全天限量。過多的鈉會導致水分滯留、血壓升高，直接重擊腎絲球。

第7名：水餃、煎餃與包餡食物

水餃雖有肉有菜有澱粉，但店家通常使用油脂極高的五花絞肉包餡，脂肪常高達50%以上，不僅熱量驚人，更含大量飽和脂肪，容易引發全身性慢性發炎，進而損傷腎絲球的微血管。研究指出，長期攝取高量的紅肉與飽和脂肪，也會顯著增加終末期腎病（ESRD）的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法