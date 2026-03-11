自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》愛護肌膚！醫：A酸、A醇與杜鵑花酸 這樣才有用

2026/03/11 08:12

不少人用了A醇、杜鵑花酸甚至A酸，發現臉部膚質不但沒變好，還發生乾癢，泛紅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人用了A醇、杜鵑花酸甚至A酸，發現臉部膚質不但沒變好，還發生乾癢，泛紅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕社群平台常常看到「居家換膚」、「痘痘神藥」等廣告。不少人跟風買了A醇、杜鵑花酸甚至A酸；用完才發現臉部乾癢，泛紅；就醫後才驚覺，原本想變美，竟然把自己搞成「酒糟肌」？

中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜提醒大家：保養的效果與風險其實是一體兩面的。一旦盲目追求高濃度、高強度，使用次數又太頻繁，就會讓你的變美從「計畫中的保養」變成「可怕的化學傷害」。

科學理智才是真保養：沒地圖就別亂跑

不了解膚況時盲擦強效產品，就像在沒有地圖的城市裡盲目開車，不看紅綠燈還亂加速，卻想安全抵達美肌終點。想完成這樣「不可能的任務」是很困難的。理智的你知道上路前先檢查車況，並開啟精密導航：

1.健檢膚況（檢查車況）：

你的皮膚正在發炎嗎？皮膚「防護牆（屏障）」還健康嗎？我們都知道強壯皮膚可以承受較多劑量；如果已經受傷了，它需要的是「調養」而不是「進補」。

2.監測比對（開啟導航）：

確認膚況後，想取得效果同時避開傷害，可以透過顯微影像（皮膚鏡）追蹤比對。就像是邊開車邊看導航，只要確認皮膚的修復方向和速度都正確，就能確保保養有效，絕對不會奔向毀容。

保養品不只擦表面：當心吸收過頭變「累積傷害」

很多人一方面認為「保養品只是擦在皮膚表面，沒什麼大不了」；另一方面卻又希望「這些成分滲入皮膚，產生神奇效果」。真相是：當你長期、大面積、頻繁地堆疊使用活性成分，身體一定會出現「累積效應」。

宋奉宜醫師指出，在敏感肌盛行的現在，透過皮膚鏡放大觀察那些「清完粉刺後看似變滑」的皮膚，常會發現表皮已經繃薄，甚至出現像皮革一樣僵硬的現象。簡單透過顯微影像的科學比對，追求美麗的過程，你很容易就能避開這些過度侵蝕導致的敏感問題。

杜鵑花酸不是「安全牌」：用錯就像在傷口灑鹽

大家害怕A酸的刺激與畸胎風險，卻覺得杜鵑花酸很溫和？這些思考陷阱加上下面兩個忌諱，不僅讓粉刺、痘痘難以改善，還可能進一步惡化成難看的黑斑：

1.自行加量：

嫌效果不夠快就自己增加次數；皮膚無法代謝藥物，結果造成累積劑量暴增，傷害加成。

2.強行換膚：

皮膚出現敏感現象時，顯微影像往往充滿細小裂縫。此時再使用酸類成分，就像在傷口上灑鹽：那些「泛紅」就是化學性灼傷啊。

請記住真正安全的健康口訣：皮膚牆（屏障）越脆弱，越容易長痘痘；正在發炎的皮膚，禁不起強酸折磨！

四、臉部紅癢怎麼辦？醫師教你「穩膚自救」3步驟

如果你發現皮膚紅乾、刺癢甚至腫脹了，幾乎可以確定「走錯路」啦！此時請冷靜執行以下步驟：

Step1：立刻停用，阻斷傷害

懷疑迷路時請先停下腳步。不確定膚況時，立即停用A酸、A醇及所有去角質產品。

Step2：理智保護，策略安全

只用溫涼清水潑洗，選用成分單純的油脂保濕，並嚴格避開日曬。只要堅持7到14天，就能提供皮膚自我修復的機會。

Step3：警訊出現，立即求救

如果紅腫範圍擴大、有刺痛或灼熱感，請趕快找皮膚專科醫師評估，千萬別拿自己的臉當實驗品。

結語：安全，是健康與美麗的唯一道路

宋奉宜醫師提醒大家：只有健康的膚況搭配適度的劑量，才能享受美肌效果。尋求美麗的過程中請以科學證據作為支持。只要握準護膚的方向盤，避免盲目試誤的坑洞，你就能遠離商業噱頭引誘，再也不會受到傷害！

宋奉宜同時針對常見疑問進行回答：

Q1：已經選「低濃度」產品，為什麼還是會痛？

除了強度，頻率也是關鍵。擦得太勤或同時搭配磨砂膏、酒精成分，都會讓防護牆撐不住。

Q2：爆痘時可以用更強的酸壓下去嗎？

絕對不行！痘痘發炎意謂皮膚已經著火了，應該先「滅火（休息穩定）」，而不是再加油、刺激。

Q3：什麼時候才能把酸類保養加回來？

把「不刺、不紅、不脫屑」作為初步目標。等皮膚穩定一段時間後，再從小範圍、低頻率開始慢慢試。

