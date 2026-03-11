透視腸道菌》腸道菌「長不大」 過敏就容易找上門

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

過敏性疾病（如異位性皮膚炎、氣喘、食物過敏與過敏性鼻炎）在全球快速上升，科學家開始懷疑，這與腸道菌的早期發育有密切關係。因為嬰兒免疫系統和腸道菌是在生命最初幾年同步成熟的，如果腸道菌「發育不良」，免疫系統也可能失去耐受訓練，導致過敏。

研究團隊利用 CHILD birth cohort 大型出生隊列（1115名兒童），分析孩子在1歲時的腸道菌狀態，並追蹤到5歲是否發生4種常見過敏疾病。子集樣本中還進行了糞便的 宏基因體與代謝體檢測，找出微生物功能與代謝的異常模式。研究顯示，1歲時腸道菌成熟度不足，是兒童過敏的共同風險因子，與異位性皮膚炎、氣喘、食物過敏與過敏性鼻炎均高度相關。這些孩子的腸道菌有一套共同特徵：腸黏膜完整性受損、氧化壓力升高、次級發酵功能下降，以及微生物產生的痕量胺異常升高。這些代謝與功能失衡，成為1歲腸道菌發育與5歲過敏之間的重要「橋樑」。

這項研究告訴我們，過敏並非只是基因或環境單一造成，而是早期腸道菌發育的「里程碑」出了問題。嬰兒的腸道菌若能順利成熟，就能幫助免疫系統建立耐受力，降低過敏風險。這也提醒父母，寶寶早期的飲食與生活環境非常重要，像是母乳哺育、避免過度使用抗生素、適度接觸自然環境，都有助於腸道菌的健康發展。腸道菌「長得好」，孩子將來就更可能擁有一個平衡、不易過敏的免疫系統。（）

