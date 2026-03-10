自由電子報
健康 > 護眼顧齒

婦右耳突然聽不見 醫揭「耳中風」黃金治療72小時

2026/03/10 16:33

郭綜合醫院耳鼻喉科醫師郭亮寬指民眾若有聽力突然下降、耳鳴或耳悶塞感的症狀，務必把握兩週內的黃金治療期。（示意圖與病例無關，記者王俊忠攝）

郭綜合醫院耳鼻喉科醫師郭亮寬指民眾若有聽力突然下降、耳鳴或耳悶塞感的症狀，務必把握兩週內的黃金治療期。（示意圖與病例無關，記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕60歲吳女士日前突然感到右耳悶塞、聽力下降，就醫檢查發現右耳聽力下降到50分貝，服用高劑量類固醇1週後，聽力未見起色、只剩原本的4分之1。郭綜合醫院耳鼻喉科醫師郭亮寬確診她是俗稱「耳中風」的突發性耳聾，緊急建議她改採耳內注射類固醇，經過4個注射療程，患者右耳聽力恢復到正常的25分貝。

郭亮寬指出，耳中風在醫學上稱「突發性感音神經性聽損」，其嚴格定義是指在72小時內發生連續3個頻率以上，且感音神經性聽力損失達30分貝以上的狀況。此病症絕大多數是單側發生，患者往往在早晨醒來或通電話時，突然發現一側聽力明顯變差，除了聽力受損，多數患者會伴隨耳鳴、耳朵悶塞感，也有30%的患者會有眩暈情形。

郭綜合醫院耳鼻喉科醫師郭亮寬指民眾若有聽力突然下降、耳鳴或耳悶塞感的症狀，務必把握兩週內的黃金治療期。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院耳鼻喉科醫師郭亮寬指民眾若有聽力突然下降、耳鳴或耳悶塞感的症狀，務必把握兩週內的黃金治療期。（記者王俊忠攝）

目前醫學研究顯示，高達9成以上的突發性耳聾找不到明確病因。主要醫學推測認為可能與內耳血液循環障礙有關，如極細微的聽力神經血管發生痙攣或血栓，導致組織缺氧；另如流感、皰疹等病毒侵犯內耳構造，或自體免疫系統錯誤攻擊內耳細胞，都是可能的致病因素 。

針對這項耳科急症，郭亮寬表示，目前最標準的首選治療為類固醇，目的是抑制內耳神經的發炎與免疫反應 。醫師會視患者狀況提供2種給藥方式，全身性類固醇（口服或靜脈注射）。醫師會視患者狀況提供2種給藥方式，全身性類固醇（口服或靜脈注射）。口服優點是方便，但對患有糖尿病、高血壓、胃潰瘍或腎功能不佳的人來說，高劑量類固醇易引發血糖升高、血壓波動或胃痛等副作用；而「耳內注射類固醇」能直接作用於患處且幾乎無全身副作用，適合不便口服類固醇的患者。據台南本土患者的大型研究統計，若能在症狀發生3天內開始治療，高達8成的患者聽力能獲得改善。

他說，急性期3天內神經處於嚴重發炎缺氧狀態，給藥最有效；一旦缺氧持續超過14天，聽神經細胞會開始死亡，恢復機率會顯著降低。若錯過兩週黃金期或初步療效不佳，可透過自費的高壓氧或利用自身血液離心而成的高濃度血小板血漿（PRP）新興療法，促進神經修復。

郭亮寬提醒，「時間就是聽力」，若民眾發現聽力突然下降、耳鳴或耳悶塞感，務必把握2週內的黃金治療期及時就醫，多爭取一點時間，就多一分找回聲音的希望。

