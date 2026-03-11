自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》AI工具藏危機 研究：AI互動恐有害心理健康

2026/03/11 14:19

國外研究指出，多個案例指出，與AI的互動可能有害心理健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

國外研究指出，多個案例指出，與AI的互動可能有害心理健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕日前美國發生一起意外：美國科技巨頭Google旗下的AI產品Gemini，傳出有位36歲壯年男性長時間與Gemini對話，最後卻輕生離世；家屬控告Gemini多次在對話中充滿暗示輕生內容，這也是Google首起因AI造成的過失致死訴訟。

同時不少研究指出，很多人習慣與AI產品（不論是Gemini與ChatGPT）傾訴心事，卻有不少研究指出這可能引發意外。兒童青少年精神科專科醫師林鈺涵在臉書粉專「身心醫學 林鈺涵醫師」表示，近來ChatGPT 等生成式AI 除了聊天，愈來愈多人也開始用於諮詢及類治療用途。這樣的趨勢有沒有使原本就有精神症狀者、或者高風險個案症狀惡化的可能呢？

林鈺涵引用近期丹麥的一篇研究，回溯了近三年間、五萬多位個案在精神醫療體系中的病歷記錄，發現有181 筆記錄、126 位個案提到與AI使用相關的關鍵詞。其中有38位個案的記錄指向與AI的互動可能帶來有害的心理健康後果。

林鈺涵表示，其中最大宗者與精神病的妄想症狀有關。聊天機器人可能在對話中過度迎合、肯定使用者的妄想而使症狀惡化。研究提到的可能負面影響還有：

躁症患者的情緒、想法因AI回應被推高；強迫症患者反覆確認的症狀因 AI 24小時都可以迅速回應的特性而不斷被強化；AI成為飲食疾患患者計算及限制熱量的工具；此外，AI也可能降低個案尋求傷害自己方法的資訊門檻，或提供錯誤的診斷或治療建議。

林鈺涵提醒，這並不算非常嚴謹的研究，不能以此否定AI發展對我們目前生活帶來的貢獻。但我們也應該注意，研究中AI的使用並沒有被系統性地詢問評估，所以其影響很可能是被低估的。「未來是否應發展更詳細針對AI使用的身心健康評估，就有待更多研究來告訴我們答案了。」

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

