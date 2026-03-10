健康網》打呼恐是晨勃消失隱形殺手！ 泌尿醫揭力不從心4原因

蘇信豪醫師提醒，出現晨勃消失、性功能問題時，若也伴隨打呼嚴重、甚至睡覺呼吸突然停止等情形，可能成為勃起功能障礙的隱形殺手；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性若發現晨勃突然減少、愛愛時硬度下降，往往擔心是不是更年期提早報到，或是性功能出問題。蘇信豪醫師提醒，出現這些情況時，若也伴隨打呼嚴重、甚至睡覺呼吸突然停止等情形，可能與「睡眠呼吸中止症」（OSA）有關。提醒睡眠品質不佳不僅影響精神與健康，也可能成為勃起功能障礙的隱形殺手。

蘇信豪於臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」發文分享，1名40多歲工程師因晨勃變少、性功能不如以往而困擾求診，進一步詢問後發現，患者太太抱怨，患者有嚴重打呼的問題，且偶爾還會突然停止呼吸。

蘇信豪指出，​其實，這正是典型的「睡眠呼吸中止症」。很多人不知道，睡不好可是勃起功能障礙（ED）的隱形殺手。為什麼「睡不好，下面就不會硬」？主要有以下4個原因：

​●缺氧讓血管「不開心」：嚴重打呼會讓你整晚反覆缺氧，導致體內「一氧化氮」減少。一氧化氮是讓陰莖血管擴張、順利充血的關鍵，少了它，水管不通，當然就硬不起來啦！

​●錯過「黃金勃起期」：男性的夜間勃起和晨勃，主要發生在「快速動眼期（REM）」。一直打呼醒來、睡眠被打斷，導致大腦根本進不到深度睡眠，晨勃自然就跟著「曠職」了。

​●壓力飆高，男性荷爾蒙暴跌：睡不好會讓身體整晚處於備戰狀態，交感神經太亢奮，不僅抑制勃起，還會干擾夜間「睪固酮（男性荷爾蒙）」的分泌。荷爾蒙低下，性慾跟硬度都會跟著放無薪假。

​●越累越沒勁，心累連帶身體累：每天睡不飽，白天精神差，久了容易產生焦慮情緒。心理壓力加上生理疲勞，絕對是性生活表現的雪上加霜。

​蘇信豪提醒，遇到力不從心的狀況，千萬別急著上網亂買偏方補品。如果源頭是嚴重的打呼問題造成，如睡眠呼吸中止症，經治療將夜間缺氧問題解決後，很多患者的勃起硬度與性生活滿意度，都會自然重振雄風。

