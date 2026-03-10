3個月瘦12公斤卻性慾下降？ 醫曝瘦瘦針隱藏代價

GLP-1類藥物需要更完整的風險評估與長期健康視角；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕瘦瘦針恐付出更大的健康代價？近年全球減重風潮興起，不少人使用GLP-1類藥物快速減重，短期內體重下降10公斤以上，腰圍縮小、血糖改善，看似健康升級。然而醫師提醒，體重下降不等於身體變得更健康，尤其對女性而言，老化的核心指標並非體重，而是月經週期是否穩定、睡眠品質、情緒與體力狀態，「有時候瘦下來的不只是體重，還可能是氣血與生殖力。」

台北市中醫師公會理事長陳文戎指出，GLP-1類藥物確實是現代醫學在血糖控制與體重管理的重要突破，但當減重成為社會潮流時，也需要更完整的風險評估與長期健康視角。初蘊中醫診所院長褚衍強表示，從國際文獻與臨床觀察來看，快速減重可能出現腸胃不適、胃排空延遲與情緒波動等問題，也可能因肌肉流失比例增加，影響基礎代謝率。若減重過程缺乏營養與運動配套，長期恐影響代謝穩定與身體功能，「醫療創新值得肯定，但健康管理不能只看體重數字」。

請繼續往下閱讀...

有一嘉中醫診所主治醫師林瑋隆分享臨床案例，一名42歲男性在3個月內減重12公斤，雖然血糖與腰圍數據改善，但卻出現性慾下降、疲憊無力與情緒低落；另一名24歲女性在半年內減重8公斤，卻出現月經異常與明顯掉髮，停藥後體重迅速反彈。林瑋隆指出，這些情況反映的不只是脂肪減少，而是代謝軸線與荷爾蒙平衡可能受到干擾，若只追求數字成果，長期可能付出更大的健康代價。

從女性健康角度觀察，馬偕紀念醫院中醫婦科主任瞿瑞瑩表示，婦科門診確實發現部分女性在快速減重後，出現月經量減少、排卵期縮短、經期延後，甚至更年期症狀提前等情形。她提醒，女性健康不應只看體重數字，而是觀察月經週期、睡眠、情緒與體力等整體狀態。此外，近年網路上討論的「Ozempic face」現象，例如臉部凹陷、法令紋加深與顯老外觀，也可能與脂肪與膠原蛋白快速流失有關。

陳文戎指出，中醫理論強調「氣為動力、血為基礎」，若長期攝食不足、脾胃運化功能受影響，氣血生成不足，可能出現提早衰老現象。中醫在減重管理上的角色並非與西醫對立，而是透過體質評估、腸胃調理與內分泌平衡管理，降低副作用風險，建立更長久的健康模式。

陳文戎提醒，面對減重產業快速發展與社會對體態的焦慮，醫療應回到預防醫學本質，「未病先防，不是未老先瘦。」真正的抗老並不是單純讓體重下降，而是維持氣血充盈與代謝穩定。減重可以，但不應以犧牲代謝基礎與生殖健康為代價。

